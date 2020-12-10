Государственный центр тестирования Узбекистана опубликовал список учебников и учебно-методических пособий, которые используются в общеобразовательных школах, академических лицеях и профессионально-технических колледжах в 2020/2021 году.

Учебники можно получить, выбрав соответствующий предмет и язык на сайте центра.

Список сформирован на основе обращений центра в министерства народного образования и высшего и среднего специального образования.