Alfraganus — это новая форма организации делового пространства, предназначенного для розничной торговли и развития сферы услуг. Этот современный квартал, образованный компактными улицами с коммерческими строениями, является не просто торговым пространством, но значимым общественным местом общего пользования. Его масштабная территория составляет 118 тысяч кв. м.

Здания торгового квартала представляют собой одно- и двухэтажные постройки с коммерческими помещениями и открытыми террасами. Для удобства посетителей весь периметр объекта будет поделен на определенные тематические секторы, каждый из которых будет представлен определенным видом товаров или услуг и отличаться индивидуальным фасадным оформлением.





Здесь можно найти все необходимое — от закусочной до автомобильного салона. На территории Alfraganus в большом количестве будут представлены различные форматы точек общественного питания. Отдельная зона квартала будет выделена под развитие сферы развлечений, среди которых аттракционы, автоматы, детские и подростковые площадки, скалодром, квесты, боулинг, лазертаг и другие. Многочисленные торговые точки будут организованы с помощью линейных магазинов. А крупнейших представителей торговых сетей ждут масштабные якорные магазины.

Удобная локация в центре столицы во многом способствует повышению спроса, интереса и лояльности со стороны потенциальных клиентов. Добираться сюда будет удобно практически с любой точки города. В непосредственной близи к торговому кварталу — оживленные центральные автомагистрали с высоким транспортным трафиком. Для владельцев личного автотранспорта продуманы удобства въезда и выезда на территорию и масштабная круговая парковка.

Скоро каждый сможет открыть для себя бесконечный мир Alfraganus — место, где можно совершать ежедневные размеренные и неспешные прогулки по живописным улочкам торгового квартала в поисках необходимых покупок, любимого ресторанчика или развлечений.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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