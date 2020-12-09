Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 декабря провел видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению проводимой работе в сфере туризма и спорта, а также задач на предстоящий год, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании критически рассмотрены меры по восстановлению и развитию туристического потенциала страны с учетом необходимости пересмотра подходов в условиях пандемии коронавируса.

В 2021 году планируется привлечь 1,7 миллиона иностранных и 7,5 миллиона местных туристов, а также увеличить экспорт услуг в сфере до 370 млн долларов. Наиболее перспективным источником в этом отношении является, прежде всего, паломнический туризм. В Узбекистане много мусульманских святынь, памятников иудаизма и буддизма. Воспользовавшись этой возможностью, можно привлечь 700 тысяч паломников и обеспечить экспорт услуг на сумму 130 млн долларов, отмечается в сообщении.

В связи с этим указано на необходимость поэтапного возобновления со следующего года авиасообщения со странами Европы, Малайзией, Индонезией, Пакистаном, Таиландом, Японией, запуска новых направлений по паломническому туризму. Подвергнута критике дороговизна билетов на рейсы национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways), поставлена задача снизить цены.

Глава государства отметил недостаточность работы по пропаганде паломнического туризма и научного подхода. Он отметил важность дальнейшего продвижения туристического потенциала страны совместно с посольствами за рубежом. Выдвинуто предложение об упрощении визовой системы для граждан государств, в которых паломнические туры в Узбекистан пользуются высокой популярностью.

Для координации работы в этом направлении будет создана Межведомственная комиссию во главе с заместителями премьер-министра. Комиссия будет системно заниматься организацией полетов, упрощением получения разрешений, расширением географии полетов и улучшением аэропортового обслуживания.