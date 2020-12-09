В Узбекистане произошел еще один случай самоподжога. На этот раз жертву удалось спасти. Это не первый подобный инцидент, который попал в новостные ленты даже в этом году. Предыдущие закончились трагично. Но сколько еще фактов остались вне поля зрения СМИ и общества?

Всякая попытка обобщения личных трагедий конкретных людей чревата натяжками. Где-то, как в недавнем случае в Андижане, местные власти пытались объяснить и вести диалог с совершившей самоподжог, а в трагедии в Намангане практически отстранились от попыток спасти отчаявшуюся женщину, когда та начала поливать себя бензином.

В целом, продолжающийся список таких акций — серьёзный симптом для властей, особенно на местах. Он говорит о том, что люди, оказавшись в паутине проблем, ощущают вокруг себя вакуум и невозможность решить их обычным, законным способом.

Любой чужой опыт пропускать через себя — занятие сложное, а в случае с самоподжогами и вовсе абсолютно невозможное. Одиозный глава КГБ СССР Юрий Андропов, успевший даже немного побыть советским лидером, давным-давно произнёс знаменитую фразу: «Мы не знаем страны, в которой живём». Эта фраза в полной мере относится ко мне и тем, кто по наполненности столичных модных кафе, либо в официальных пресс-турах пытается судить, как живут обычные люди в целом в стране, особенно в регионах.

Рациональное мышление вроде бы подсказывает, что нормальный человек не подожжёт себя даже в знак глубочайшего протеста. Но реальная чужая драма ⁠- она вне рационализма, вне обличений и самооправданий. А уже тем более постов в соцсетях и последующих интерпретаций.

Самоподжог не перестанет быть трагедией, даже если мы начнём «тушить» его в официальных релизах и в интернете квитанциями о просроченных долгах, доводами о моральном облике пострадавших, «торгующихся» за машину или квартиру. Такая смерть всегда будет сильнее любого чиновничьего оправдания или бытового конформизма. И власти это сегодня начинают вроде бы осознавать.

Мир наполнен историями самосожжений. Википедия напомнит нам о буддийских монахах в Южном Вьетнаме в 1960-е или Яне Палахе в 1969-м в Чехословакии, протестующем против ввода советских войск в Прагу. В СССР ровно по тем же причинам поджигали себя жители Украины и Литвы, в которых сохранялись сильные антисоветские настроения. В наши дни в Великобритании, в США случаются попытки самосожжения, но люди там обычно выживают, потому что рядом с потенциальной жертвой оказывается человек с огнетушителем.

Зазор между случаями в мире и нашей реальностью мне видится существенным, поскольку отечественный «кейс» с самоподжогами никак не получится возвести в символ «не забудем, не простим». У нас часто и забывают, и прощают. Наши трагедии и драмы не из мира политики, они из мира личной, частной беды и несчастья. У каждой из них — совсем разные сюжеты, но привели в одну точку. Людей попросту так и не смогли услышать.

Человек может быть слабым, глупым, даже психически неуравновешенным, но от этого он не перестаёт быть гражданином страны, во имя которого вообще-то и существует государство. Государство не имеет права оставаться безразличным и формальным к беде любого из нас. Здесь уже нет времени на раскачку.

Чтобы услышанным оказался каждый человек, нужно создать условия, при которых для торжества справедливости достаточно просто указать на проблему и при этом указующий бы за своё высказывание не пострадал.

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