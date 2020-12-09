В Узбекистане произошел еще один случай самоподжога. На этот раз жертву удалось спасти. Это не первый подобный инцидент, который попал в новостные ленты даже в этом году. Предыдущие закончились трагично. Но сколько еще фактов остались вне поля зрения СМИ и общества?
Всякая попытка обобщения личных трагедий конкретных людей чревата натяжками. Где-то, как в недавнем случае в Андижане, местные власти пытались объяснить и вести диалог с совершившей самоподжог, а в трагедии в Намангане практически отстранились от попыток спасти отчаявшуюся женщину, когда та начала поливать себя бензином.
В целом, продолжающийся список таких акций — серьёзный симптом для властей, особенно на местах. Он говорит о том, что люди, оказавшись в паутине проблем, ощущают вокруг себя вакуум и невозможность решить их обычным, законным способом.
Любой чужой опыт пропускать через себя — занятие сложное, а в случае с самоподжогами и вовсе абсолютно невозможное. Одиозный глава КГБ СССР Юрий Андропов, успевший даже немного побыть советским лидером, давным-давно произнёс знаменитую фразу: «Мы не знаем страны, в которой живём». Эта фраза в полной мере относится ко мне и тем, кто по наполненности столичных модных кафе, либо в официальных пресс-турах пытается судить, как живут обычные люди в целом в стране, особенно в регионах.
Рациональное мышление вроде бы подсказывает, что нормальный человек не подожжёт себя даже в знак глубочайшего протеста. Но реальная чужая драма - она вне рационализма, вне обличений и самооправданий. А уже тем более постов в соцсетях и последующих интерпретаций.
Самоподжог не перестанет быть трагедией, даже если мы начнём «тушить» его в официальных релизах и в интернете квитанциями о просроченных долгах, доводами о моральном облике пострадавших, «торгующихся» за машину или квартиру. Такая смерть всегда будет сильнее любого чиновничьего оправдания или бытового конформизма. И власти это сегодня начинают вроде бы осознавать.
Мир наполнен историями самосожжений. Википедия напомнит нам о буддийских монахах в Южном Вьетнаме в 1960-е или Яне Палахе в 1969-м в Чехословакии, протестующем против ввода советских войск в Прагу. В СССР ровно по тем же причинам поджигали себя жители Украины и Литвы, в которых сохранялись сильные антисоветские настроения. В наши дни в Великобритании, в США случаются попытки самосожжения, но люди там обычно выживают, потому что рядом с потенциальной жертвой оказывается человек с огнетушителем.
Зазор между случаями в мире и нашей реальностью мне видится существенным, поскольку отечественный «кейс» с самоподжогами никак не получится возвести в символ «не забудем, не простим». У нас часто и забывают, и прощают. Наши трагедии и драмы не из мира политики, они из мира личной, частной беды и несчастья. У каждой из них — совсем разные сюжеты, но привели в одну точку. Людей попросту так и не смогли услышать.
Человек может быть слабым, глупым, даже психически неуравновешенным, но от этого он не перестаёт быть гражданином страны, во имя которого вообще-то и существует государство. Государство не имеет права оставаться безразличным и формальным к беде любого из нас. Здесь уже нет времени на раскачку.
Чтобы услышанным оказался каждый человек, нужно создать условия, при которых для торжества справедливости достаточно просто указать на проблему и при этом указующий бы за своё высказывание не пострадал.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Sherzod Ruziev
Молодец.
Зинкевич Валентина Владимировна
Когда человек не может достучаться до ПРАВОСУДИЯ, он ОТ ОТЧАЯНИЯ. идет на такой страшный шаг!!! Почему, наказания парня, “за доведение до суицида девушки“, было столь ЛЕГКИМ? Это не игрушки, это ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ! И, не надо ШУТИТЬ с человеческой жизнью! Парень, развлекся шантажом, а девушка — умерла!!! Господи, когда молодежь ДУМАТЬ будет? Пусть лицо этой девушки, всегда будет с ним и его родителями, ВЕЧНО!!! И что за родители. воспитали такую МРАЗЬ? Мать девушки, от отчаяния, совершила такой страшный поступок!
Djora Abdumavlyanov
В комментарии к статье “Когда улучшится соцзащита“ я писал о молодой женщине Ибрагимовой Хурият с 6 детьми у которой недавно умер муж и она не имеет своего жилья, а хокимияты Сергели и города не услышали её. Вот и думаю, что это может оказаться той самой очередной жертвой о которой пишет Дмитрий. Дай бог, чтоб это было не так.
Nadira Shah
Глубокая благодарность автору за — как пламя огня пожара — тему. Мы кричать должны на эту тему.
Трагизм в том, что женщина у нас остаётся одна со своими проблемами, в конечно счёте, она ощущает себя в безвыходном положении (по самым разным причинам), видя один единственный путь разрешения проблем..
Во первых, хотелось бы сделать важное пояснение. Нам надо работать с населением. У нас за пост-советские годы выработался абсолютно криминальный менталитет по поводу норм законодательства Узбекистана. Причём, вероятнее всего организации на местах поддакивают каким то несуществующим нормам шариата (??? ) До сих пор, нигде, публично не было сделано ни одного заявления по этим самозванным, самоутвершдённым нормам поведения. Наше государство зиждется на светских нормах и законах, не так ли? ПОЧЕМУ и КАК наши мужчины стали заводить вторых, третьих итд жён? С каких пор стало нормой выдавать дочерей за насильника???
Материальное стало ВЫШЕ ценностей порядочности? Наших традиций, когторыми мы по праву гордимся?
Мужчины в общем, и мужчины, работающие в гос. структурах, вы можете почувствовать человека, девушку, женщину, который/котрая абсолютно один или одна пытается выбраться из капкана/ ямы, и не может? Можете?
Ситуации могут быть самыми разными: это может быть насилие дома или вне дома;
это может быть женщина оказавшаяся в капкане обстоятельств, оказавшаяся жертвой неверных шагов, своих или не своих — НЕ играет роли;
это могут быть домогательства с угрозами; это может быть жертва насилия, жертва изнасилования
это может быть женщина оставленная мужем, или сама решившаяся уйти, не выдержав условий, обстоятельств;
это может быть мама-одиночка, что угодно.
Мы сейчас не говорим о феминизме. Мы говорим о девушке, женщине, которая должна в своей стране иметь право на поддержку со стороны государства в получении знаний, навыков для жизни, опыта, места работы. Она должна быть уверенной, что государство защитит её в ситуациях когда выхода нет.
Наши девушки и женщины НЕ защищённые, и представляют из себя очень-очень уязвимую часть населения.
Победы в гендерных вопросах = 0, когда наши женщины вынуждены идти на крайние меры, или когда они выбирают обет молчания, и мучительно идут по жизни, страдая, оставаясь так несправедливо не счастными.
Как могут спокойно спать наш гос. структуры? Как, что, и вообще, чем занимаются наши женские органиации? А СМИ? Только освещением актов самосожения?
.. хвалебные речи с трибун по поводу как у нас хорошо в области гендерных проблем, рапортуем, хотим делится опытом.. Действительно, мнение формулируют скорее всего по клиентуре в кафе, в клубах, и то, что публикуют или говорят с трибун общественные организации, гос структуры..
Автор не упоминул самосожжение на площади одного из Российских городов, российской журналистки. Её не спасли.
Sarvarbek Tairov
Спасибо Автору за статью! К сожалению, в нашем обществе многие изложенные проблемы стали что называется “Все всё знают! и понимают и не делают не чего“!!! Жаль!