Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) из Самарской и Новосибирской областей прибыли в Узбекистан для участия в совместном тактико-специальном учении, сообщила пресс-служба округа.

Учение будет проходить на полигоне Термез с 9 по 12 декабря, отмечается в сообщении.

В ходе учения военнослужащие Узбекистана и России проведут совместную операцию в тылу условного противника, в ходе которой совершат десантирование из вертолетов, разведывательно-поисковые действия, эвакуацию групп после выполнения задания, а также отработают вопросы охраны и обороны критически важных объектов и противодействие диверсионным группам.