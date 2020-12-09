Президент Шавкат Мирзиёев 7 декабря подписал указ о внесении изменений в условия ипотечного кредитования, сообщили в Министерстве юстиции.

Документом определены лимиты ипотечных кредитов, выдаваемых частными подрядчиками на покупку квартир свободной планировки:

в Ташкенте для квартир общей площадью до 60 кв. м — 264 млн сумов, более 60 кв. м — 352 млн сумов;

в других регионах для квартир общей площадью до 60 кв. м — 240 млн сумов, более 60 кв. м — 320 млн сумов.

Кроме того, срок подачи заявок на получение субсидий в рамках целевых выплат продлён до 31 декабря 2020 года, а срок выплаты — до 1 июля 2021 года.

Указом также установлено, что в доходы заявителя, обратившегося за субсидией, могут быть включены и доходы других лиц.

Ранее условия ипотеки были изменены постановлением президента, подписанным в мае этого года. Тогда сроки ипотечных кредитов были продлены с 15 до 20 лет.