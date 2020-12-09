В честь своего десятилетия сеть супермаркетов Makro запускает праздничную акцию — скидку 10% на все во всех магазинах. Воспользоваться ею сможет каждый посетитель.

Только 11 декабря весь ассортимент, представленный в филиалах сети, будет пробиваться на кассе с учетом 10%-й скидки. Система лояльности E-Makro в этот день может использоваться для снятия ранее накопленных баллов.





Сеть Makro насчитывает 76 супермаркетов, расположенных Андижане, Фергане, Намангане, Коканде, Риштане, Олтиарыке, Маргилане, Асаке, Таракургане, Шахрихоне, Бувайде, Хонабаде, Избосгане, Карши, Навои, Шахрисабзе, Самарканде, Ташкенте и городах Ташкентской области: Янгиюле, Зангиоте, Чирчике, Кибрае, Тойтепе. 18 филиалов сети работают круглосуточно и еще 18 — функционируют в формате Express.

4 декабря сеть открыла свой первый супермаркет в Бухаре, а до конца года в городе планируется открыть еще 2 филиала.

Акция проводится по всей сети.

Большая команда профессионалов, ценовая политика, услуги сервиса и служба доставки, удобная система лояльности, круглосуточная работа филиалов. Это то, что изо дня в день помогает Makro стать ближе к своему покупателю. Компания приглашает разделить праздник вместе с ней и настроиться на юбилейную волну.

«Makro — 10 лет с вами!»

На правах рекламы.