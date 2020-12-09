Декоративное оформление Ташкентских курантов, построенных в 1947 году и входящих в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, не было согласовано с Департаментом культурного наследия при Министерстве культуры, сообщило издание Anhor.uz. Информацию также подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе Минкульта.

На странице кафе-бара «Куранты» в Instagram 26 ноября появилась фотография здания курантов, фасад которого украшен алыми лентами и бантом. «С наступающим, горожане! Улыбайтесь чаще», — говорилось в посте.

Фото: «Куранты» / Instagram

Пользователи социальных сетей отреагировали на декорацию по-разному: некоторым оформление понравилось, другие сочли его безвкусным «издевательством над историей».

В ноябре 2018 года многие жители столицы выражали недовольство относительно открытия в историческом здании кафе-бара «Куранты», в частности, из-за установки пристройки с тонированными витринами.

В ответ на недовольство общественности тогда еще и. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал, что пристройка будет демонтирована, однако этого не произошло.

Как сообщили Anhor.uz в Департаменте культурного наследия, согласно постановлению Кабинета министров от 30 марта 2019 года (№265), земляные работы, строительство, мелиорация и другие действия на объектах культурного наследия и их охранных зонах проводятся только после рассмотрения Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия.

«Куранты» / Instagram.

Территориальное управление Департамента культурного наследия по Ташкенту 27 ноября направило в хокимият Мирабадского района и Департамент по эксплуатации зданий «предупредительные письма о снятии незаконно установленных элементов с Ташкентских курантов».

Тем не менее, пока бант и ленты с фасада здания не демонтированы.

Ташкентские куранты — одна из достопримечательностей столицы Узбекистана — были открыты 9 мая 1947 года в дань уважения павшим солдатам в период Второй Мировой войны. Механизм часов был привезен из Германии часовым мастером Александром Айзенштейном. Архитектор здания высотой в 30 метров — Адгам Мухамедшин. В оформлении комплекса участвовал усто Ширин Мурадов.

В мае 2009 года в столице возвели новые куранты, которые являются зеркальной копией старых.