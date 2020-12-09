Декоративное оформление Ташкентских курантов, построенных в 1947 году и входящих в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, не было согласовано с Департаментом культурного наследия при Министерстве культуры, сообщило издание Anhor.uz. Информацию также подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе Минкульта.
На странице кафе-бара «Куранты» в Instagram 26 ноября появилась фотография здания курантов, фасад которого украшен алыми лентами и бантом. «С наступающим, горожане! Улыбайтесь чаще», — говорилось в посте.
Фото: «Куранты» / Instagram
Пользователи социальных сетей отреагировали на декорацию по-разному: некоторым оформление понравилось, другие сочли его безвкусным «издевательством над историей».
В ноябре 2018 года многие жители столицы выражали недовольство относительно открытия в историческом здании кафе-бара «Куранты», в частности, из-за установки пристройки с тонированными витринами.
В ответ на недовольство общественности тогда еще и. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал, что пристройка будет демонтирована, однако этого не произошло.
Как сообщили Anhor.uz в Департаменте культурного наследия, согласно постановлению Кабинета министров от 30 марта 2019 года (№265), земляные работы, строительство, мелиорация и другие действия на объектах культурного наследия и их охранных зонах проводятся только после рассмотрения Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия.
«Куранты» / Instagram.
Территориальное управление Департамента культурного наследия по Ташкенту 27 ноября направило в хокимият Мирабадского района и Департамент по эксплуатации зданий «предупредительные письма о снятии незаконно установленных элементов с Ташкентских курантов».
Тем не менее, пока бант и ленты с фасада здания не демонтированы.
Ташкентские куранты — одна из достопримечательностей столицы Узбекистана — были открыты 9 мая 1947 года в дань уважения павшим солдатам в период Второй Мировой войны. Механизм часов был привезен из Германии часовым мастером Александром Айзенштейном. Архитектор здания высотой в 30 метров — Адгам Мухамедшин. В оформлении комплекса участвовал усто Ширин Мурадов.
В мае 2009 года в столице возвели новые куранты, которые являются зеркальной копией старых.
Albert Sharafutdinov
Какая глупость! Пацанам явно надуло голову и нечего делать.
Одно лишь могу понять. Если написано на русском, а требуют переписать на узбекском, а так полная чушь. Тогда и Ёлки не нужны
Слава
Бант меня совершено не смущает, пройдет новый год и уберут. Это просто украшения новогодние. А то что Минкульт не интересуют и игнорируются пристройки вокруг, это просто смешно.
Вазген Ксеракопян
Ещё бы в посте дописали слово “ В натуре!“ Ну по стилю разговора того самого Деда Мороза Столичного.
Lebedev Aleksandr
Сначало наряжают, потом убирают. Дурдом какой-то. Правильное название всего происходящего: “С наступающим, горожане! Улыбайтесь чаще“ Вот и улыбаемся.
Max Lukin
Правильно, “мудро“. Не время сейчас для позитива. Да и никогда не время.
Halida Ahmedova
27 ноября письмо отправлено хозяевам кафе, до сих пор не сняли — то есть явно плевать хотели на требование. Где то вывески тут же демонтируют в присутствии представителей хокимията, например, ресторан Belle Maman, а здесь в отношении исторического здания слабо хокимиятовцам прийти и демонтировать?
Saodat
это приравнивается к надругательствам над историческими памятниками и карается законом. Предприниматели и гости столицы, уважайте великую историю страны!
Djora Abdumavlyanov
Надо убрать не только бант, но и демонтировать навесы- пристройки. Ничего не должно загораживать исторические строения. При предупреждении надо оговаривать срок исполнения(например: — один, два или три дня) и размер штрафа на ответственное лицо не исполнившее в срок. А иначе беззаконие будет продолжаться.