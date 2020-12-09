С помощью сервиса Dibank исходящие платежные документы, созданные в 1С или Didox, сразу попадают в банк. И наоборот, входящие платежи и списания со счетов могут автоматически разноситься в учетной системе. «Капиталбанк» открыл доступ клиентам к удобному сервису.

«Обычно, работая через систему интернет-банкинга, бухгалтеру необходимо зайти на сайт банка, создать там платежные поручения, отследить их статусы, получить выписки по расчетным счетам. Нужно мониторить входящие платежи и списания с расчетного счета, а затем для ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности — вручную продублировать все операции в бухгалтерской системе. Мы предлагаем избежать этой двойной работы и исключить возможные ошибки. Для этого достаточно иметь действующую подписку на информационно-технологическое сопровождение по 1С либо быть абонентом тарифа Premium системы Didox», — отметил руководитель компании Venkon Аскар Исмаилов.

Теперь в самом документе «Платежное поручение» программы 1С появилась кнопка «Отправить в банк». При нажатии на нее система подписывает и отправляет электронное платежное поручение банку. Подписание осуществляется тем же банковским ЭЦП-ключом, который используется для работы с интернет-банкингом.

Таким же образом упростилась и работа с входящими платежами, списаниями по мемориальным ордерам, платежным требованиям и инкассовым поручениям. Больше не нужно никакого копирования информации по движениям на расчетных счетах или загрузки из файлов банк-клиента. В форме «Выписка» загружаются все данные по операциям на расчетных счетах непосредственно из банка за выбранный период.

Кропотливой и трудоемкой задачей бухгалтера является формирование для банка реестров по зарплате на пластиковые карты в системе интернет-банкинга. С сервисом Dibank теперь это вообще не занимает времени, а также исключает человеческий фактор и связанные ошибки. Реестр, автоматически формируемый в 1С, нажатием одной кнопки отправляется в банк. На основании этого происходит зачисление средств на карты сотрудников.

Узнать подробнее о сервисе Dibank и ознакомиться с пошаговой инструкцией можно на сайте.

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