Президент Шавкат Мирзиёев 7 декабря подписал указ «О мерах по обеспечению подлинной независимости судей и повышению эффективности предупреждения коррупции в судебной системе», сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

Согласно указу, с 1 февраля 2021 года будет организовано онлайн-освещение экзаменационных процессов при отборе кандидатов для назначения впервые на должность судьи. Будет разработана и внедрена электронная программа для помощи в оценке пригодности профессии кандидатов на должность судьи и судей по их психологическому портрету.

Кроме того, будут внедрены конкретные критерии для открытой и прозрачной оценки эффективности работы судей с помощью электронного рейтинга.

Указом вводится должность заместителя председателя Высшего судейского совета, который назначается и освобождается от должности президентом. На базе Судебной инспекции по обеспечению неприкосновенности судей создаётся Судебная инспекция по обеспечению неприкосновенности судей и предупреждению коррупции.

Документом также учреждаются премии «Ибратли судья» и нагрудной знак «Суд фахрийси». На общественных началах будет создан Клуб судей при Совете, который сможет давать рекомендации по правильному применению норм материального и процессуального права и разъяснения по правилам этики в определенных ситуациях.