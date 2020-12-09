«Газета.uz» получила награду за победу в номинации «Самое активное СМИ в пропаганде против коррупции» конкурса Агентства по противодействию коррупции. Церемония награждения, посвященная итогам «Антикоррупционной недели», прошла 9 декабря в столичном отеле Hilton.

Как сообщили в пресс-службе агентства, конкурс организован для повышения правовой грамотности и культуры среди населения, формирования нетерпимого отношения к коррупции в обществе, определения способов (или путей) устранения причин и условий, допускающих правонарушения, связанные с коррупцией, вовлечения представителей медиа сферы (СМИ, блогеров), общественных организаций и широкой общественности.





Помимо «Газеты.uz» в номинации «Самое активное СМИ в пропаганде против коррупции» также победил телеканал MY5.

Первое место в номинации «Самое лучшее журналистское расследование» занял журналист и автор блога Davletov.uz Кобил Хидиров, второе — корреспондент Kun.uz Жамшид Ниёзов, третье — корреспондент «Самаркандского вестника» Анастасия Павленко.

«Лучшая визуальная работа и графический дизайн»

Учитель Республиканского специализированного академического лицея музыки Бобур Расулов; Учитель Нукусской школы музыки и искусств №1 Жанибек Бекниязов; Студент Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзода Муслимбек Солиев.

«Самое лучшее сочинение» (среди школьников)

Ученица 11-го класса школы №16 Канлыкульского района Каракалпакстана Салтанат Темирхонова; Ученица 9-го класса школы №45 в Хазараспском районе Хорезмской области Мохинур Раджабова; Ученица специализированной общеобразовательной школы-интернат №10 Андижанского района Андижанской области Барнохон Одилова.

«Самое лучшее сочинение» (среди студентов)

Студентка факультета узбекского языка и литературы Джизакского государственного педагогического института Нилуфар Орипова; Студентка архитектурно-строительного факультета Джизакского политехнического университета Дильдора Имамова; Студент филологического факультета Гулистанского государственного университета Ёркинжон Хайитбаев.

«Самая активная негосударственная некоммерческая организация»

ННО «Истикболли авлод»

«За активность в социальных сетях»

Основатель Telegram-канала Bakiroo Отабек Бакиров; Основатель одноименного блога в Telegram и Facebook Зафарбек Солижонов (Zafarbek Solijonov); Блогер Фотима Джураева.

«Самый лучший социальный ролик»

Нурмухаммед Жумагулов; Студент юридического факультета Каракалпакского государственного университета Ерполат Оракбаев; Пресс-секретарь пресс-службы Министерства строительства Жамолиддин Каландаров.

Антикоррупционная неделя в Узбекистане была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и организована совместно с представительством Программы развития ООН, Региональным представительством Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии, Организацией экономического сотрудничества и развития, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, международной неправительственной организацией «Региональный диалог», Фондом Конрада Аденауэра и ряд международных организаций, как ЮНИСЕФ.

Конкурс «Вместе победим коррупцию!» организован совместно с Национальным советом по противодействию коррупции, Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой.