«Газета.uz» получила награду за победу в номинации «Самое активное СМИ в пропаганде против коррупции» конкурса Агентства по противодействию коррупции. Церемония награждения, посвященная итогам «Антикоррупционной недели», прошла 9 декабря в столичном отеле Hilton.
Как сообщили в пресс-службе агентства, конкурс организован для повышения правовой грамотности и культуры среди населения, формирования нетерпимого отношения к коррупции в обществе, определения способов (или путей) устранения причин и условий, допускающих правонарушения, связанные с коррупцией, вовлечения представителей медиа сферы (СМИ, блогеров), общественных организаций и широкой общественности.
Помимо «Газеты.uz» в номинации «Самое активное СМИ в пропаганде против коррупции» также победил телеканал MY5.
Первое место в номинации «Самое лучшее журналистское расследование» занял журналист и автор блога Davletov.uz Кобил Хидиров, второе — корреспондент Kun.uz Жамшид Ниёзов, третье — корреспондент «Самаркандского вестника» Анастасия Павленко.
«Лучшая визуальная работа и графический дизайн»
- Учитель Республиканского специализированного академического лицея музыки Бобур Расулов;
- Учитель Нукусской школы музыки и искусств №1 Жанибек Бекниязов;
- Студент Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзода Муслимбек Солиев.
«Самое лучшее сочинение» (среди школьников)
- Ученица 11-го класса школы №16 Канлыкульского района Каракалпакстана Салтанат Темирхонова;
- Ученица 9-го класса школы №45 в Хазараспском районе Хорезмской области Мохинур Раджабова;
- Ученица специализированной общеобразовательной школы-интернат №10 Андижанского района Андижанской области Барнохон Одилова.
«Самое лучшее сочинение» (среди студентов)
- Студентка факультета узбекского языка и литературы Джизакского государственного педагогического института Нилуфар Орипова;
- Студентка архитектурно-строительного факультета Джизакского политехнического университета Дильдора Имамова;
- Студент филологического факультета Гулистанского государственного университета Ёркинжон Хайитбаев.
«Самая активная негосударственная некоммерческая организация»
- ННО «Истикболли авлод»
«За активность в социальных сетях»
- Основатель Telegram-канала Bakiroo Отабек Бакиров;
- Основатель одноименного блога в Telegram и Facebook Зафарбек Солижонов (Zafarbek Solijonov);
- Блогер Фотима Джураева.
«Самый лучший социальный ролик»
- Нурмухаммед Жумагулов;
- Студент юридического факультета Каракалпакского государственного университета Ерполат Оракбаев;
- Пресс-секретарь пресс-службы Министерства строительства Жамолиддин Каландаров.
Антикоррупционная неделя в Узбекистане была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и организована совместно с представительством Программы развития ООН, Региональным представительством Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии, Организацией экономического сотрудничества и развития, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, международной неправительственной организацией «Региональный диалог», Фондом Конрада Аденауэра и ряд международных организаций, как ЮНИСЕФ.
Конкурс «Вместе победим коррупцию!» организован совместно с Национальным советом по противодействию коррупции, Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой.
Samir Rakhim
Поздравляем от души. Хотелось бы больше разоблачений и историй обычных жителей
Iskandar Mirabdullayev
поздравляю!
Shuhrat Saidov
Браво, Вы это заслужили и доказали. Успехов Вам в вашем не лёгком труде.
Иff Купидоноff
Газета уз много банит коментов почем зря. Ругательств нет, нецензурщины тоже. Просто острые коменты. Пусть они возможно ошибочные, но это мнения. А судьи кто?
RN
Молодцы! Мои поздравления
Eugenie Muminova
Поздравляю, это заслуженное признание!
Валерий Климитенко
Поздравляю, Вы это заслужили своими бескомпромиссными репортажами о разъедающих общество язвах коррупции! Вашу бы хватку да Ген. прокуратуре! Так держать! Хорманг!
Shahnoz NYC
Поздравляю ГазетаУз от души. Вы этого реально заслужили потому даже в не легкие для прессы времена сумели выстроить и сохранить тот контент, которому мы все доверяем!!