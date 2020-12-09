В Ахангаранском районе Ташкентской области выявлено незаконное использование природного газа на предприятии по производству известковой продукции, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
По данным ведомства, компания Mega Block Investment, чье производство расположенная в поселке Нурабад, имеет договор по газоснабжению с филиалом «Худудгаз Тошкент», в котором указано оборудование только для производства газобетона и бытовых газовых приборов. Предприятие относится к категории негарантированных потребителей по поставке природного газа в зимний период, отметили в Минэнерго.
В ходе проверки было установлено, что объект дополнительно оборудован 313 самодельными газовыми горелками для производства извести в трех самодельных печах. Было также обнаружено, что приборы по учету газа находятся в неисправном состоянии.
По данным на 1 ноября Mega Block Investment имеет дебиторскую задолженность за использованный природный газ в размере 135 млн сумов.
По предварительным расчетам предприятием в общей сложности нанесен ущерб в размере 3,189 млрд сумов, а объем хищения составил 3,189 миллиона кубометра газа. Это позволило бы в течение месяца поставлять природный газ более чем 3500 домовладений, подчеркивается в заявлении министерства.
В настоящее время на основе обнаруженных фактов оформляются документы для передачи в правоохранительные органы.
Ранее хищение газа было выявлено в котельной «Саноатэнергия» в Сергелийском районе Ташкента, ущерб от него составил почти 572 млн сумов. До этого незаконное использование природного газа обнаружилось в Кашкадарье и Фергане.
Руслан Гофуров
Какое им дело сколько у него там горелок?
Как понятно из текста, была проблема со счетчиком.
Уровень пламени в домашней печи уже больше недели низкий, не надо стравливать людей и бизнес…уводя нас в болото под названием “воруют газ“, поэтому не хватает всем
Ganiev Abdurakhmon
Думаете, эти хищения осуществлялись и осуществляются без ведома “Худудгаз“ министерства энергетики, то вы глубоко ошибаетесь.
Дмитрий Басов
Обана, вот они расхитители недр узбекских товарищи!
Flyer
интересно только 3млн кубометров — они за какой период насчитали?
Mak Turn
Всё это давно известно:
“Воруют“ и с этим невозможно бороться, так как в этом деле замешаны государственные чиновники.
Saydulla Mamatkulov
В Худудгазе знали о хищении, ежемесячно получали откат. Контралирующего органа посадить надо, уголовное дело по нему плачет. Законы у нас не работают.
Key Lee
Вор на воре сидит и вором погоняет..
А в областях люди без газа сидят(((
Светлана Хан
Déjà vu