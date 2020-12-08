7 декабря компания Golden House открыла продажу премиальной резиденции в центре столицы Infinity. Ц-1 — Это 150 тысяч кв. м неповторимого архитектурного ансамбля в градостроительстве Узбекистана.

Infinity — это современные башни переменной этажности класса премиум, гармонично вписанные в центр города. Весь комплекс олицетворяет плавность, свежесть и бесконечность. Каждое из зданий имеет свое название в соответствии со стихиями бесконечности: земля, вода, воздух, огонь и душа. Особенность проекта заключается в гармоничном сочетании современных технологий и близости к природе.

В основу проектирования были заложены принципы комфортной среды: дворы без машин, двухуровневая подземная парковка, коммерческие зоны, шаговая доступность к объектам социальной инфраструктуры, оборудованные зоны для детских игр и отдыха взрослых, велосипедные дорожки и многое другое.

Здесь же расположится крупный торгово-развлекательный комплекс и ритейл с наземным и подземным паркингом. Благодаря этому покупки станут удобным и экономными по времени. А это ведь так важно в атмосфере постоянного цейтнота столичной жизни.





В разработке проекта участвовали международные архитектурные и дизайнерские бюро Benoy и Chapman&Taylor. Разработчики заранее продумали, как качественно использовать жизненное пространство и сделать площадь квартир максимально полезной.

Современная резиденция предлагает широкий выбор квартир на любой вкус. Внутри каждого размерного ряда квартир есть несколько планировочных решений. Так что каждый покупатель может подобрать для себя оптимальный проект и не раздумывать над перепланировкой.

Квартиры будут сдаваться в формате хайфлэт, включая в себя опцию умного дома. В нее войдут мультисплит-система кондиционирования, система отопления с датчиками контроля температуры, контроль доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, а также круглосуточный консьерж-сервис.





На первых этажах домов будут располагаться детская игровая площадка, зал для мероприятий, рестораны и магазины. Огромный двор станет приватным пространством, доступным только жителям комплекса. Здесь можно будет прогуляться с детьми и покататься на велосипеде, выгулять домашнего питомца и пообщаться с соседями, заняться спортом и отдохнуть в тени деревьев.

Недалеко от подъездов будет размещена парковка для велосипедов. На всей территории будет круглосуточное видеонаблюдение, которое обеспечит безопасность жильцам комплекса и их гостям.





Комплекс возводится на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов, олицетворяя единство экологичности и современных технологий строительства. В шаговой доступности от Infinity есть практически все объекты социальной значимости, которые могут понадобиться городскому жителю, а также прекрасная зеленая зона и Экопарк.

По дороге в Экопарк компания Golden House спроектирует и организует удобную пешеходно-велосипедную дорожку, привлекая к здоровому образу жизни своих будущих жильцов. Также поблизости расположены несколько детских садов и школ, учебные центры, частные и государственные клиники, банки и банкоматы, фитнес-центры, крупные рынки. Здесь есть все, чтобы обеспечить себе комфортное, насыщенное и функциональное проживание в столице.

Вокруг жилого комплекса Infinity расположены также рестораны и кафе, эксклюзивные бутики, посольства и консульства иностранных государств, вузы и учебные заведения, фитнес-клубы и спортивные центры. Все это говорит о респектабельности и высоком статусе района.





К новому году Golden House приготовил для покупателей специальную возможность сделать себе и своим близким запоминающийся подарок — приобрести премиальную квартиру в Infinity.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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