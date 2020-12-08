7 декабря читатель издания Sreda.uz Октавиан Верякин сообщил о вырубке деревьев в Чирчикском реликтовом тугайном лесу. Он выделил на карте территорию, где был нанесен ущерб природе.

Малиновая линия, выделенная автором сообщения, показывает, каким был лес весной 2020 года, а островок с белой чертой — то, что от него осталось сегодня. Фото: Октавиан Верякин / Sreda.uz.



Инспекторы Ташкентского областного управления по экологии и охране окружающей среды выехали в тугайную рощу, которая расположена на территории махалли «Абай» Куйичирчикского района, и изучили ситуацию.

Октавиан Верякин / Sreda.uz.

В ходе расследования установлено, что были вырублены деревья в роще, расположенной на контуре №34 сельскохозяйственной карты. Всего было вырублено 52 дерева, в том числе 46 ив и 6 сизых тополей (Туранга сизолистная).





Октавиан Верякин / Sreda.uz.

Согласно постановлению правительства Узбекистана «О дальнейшем совершенствовании порядка регулирования использования деревьев и кустарников на землях, не входящих в Государственный лесной фонд», ущерб растительному миру оценен в 444 млн 773 тысячи сумов.

По данным Госкомэкологии, в настоящее время проводится расследование для определения владельца участка и установления правонарушителей.





Фото: Госкомэкологии.

Собранные документы готовятся для передачи в Ташкентскую природоохранную прокуратуру.