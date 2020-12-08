8 декабря 1992 года всенародным голосованием был принят Основной Закон страны, провозгласивший высшей ценностью человека, его права и свободы. Это стало важнейшим событием для становления Узбекистана в качестве правового демократического государства и формирования основ гражданского общества.

Конституция сыграла ключевую роль в стабилизации политической ситуации в стране, способствовала установлению общественного мира и согласия, создала крепкий фундамент для дальнейших социально-экономических преобразований.

Задача каждого — чтить и хранить прописанные в Конституции общенациональные ценности, строить на их основе правовое демократическое государство. Неукоснительное следование букве закона и созидательная работа каждого гражданина позволяет создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь всего народа в целом и свободное развитие государства как на внутреннем уровне, так и на мировой политической арене.

В этот праздничный день компания Dream City Development хочет пожелать всем мира, добра и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен верой и созидательным трудом за общее светлое будущее. Здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и новых достижений каждому узбекистанцу.

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