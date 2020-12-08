Дата 8 декабря 1992 года стала важной вехой в современной истории Узбекистана. В этот день был принят Основной Закон республики. Конституция — залог стабильности, мира и согласия в государстве, надежный гарант прав и свобод граждан.

Она заложила основы государственности и суверенитета, закрепила основные принципы демократии и обеспечила стабильное функционирование различных сфер общественной жизни. Опора на Основной Закон позволяет уверенно смотреть в будущее, дарит мир и безопасность, помогает противостоять проблемам и невзгодам.

Неуклонное укрепление конституционных основ, эффективное реформирование всех сфер общественно-политической жизни, рост гражданской осознанности позволят Узбекистану стать процветающим государством с великой историей и светлым будущим.

Компания Bizning Uylar Development желает всем соотечественникам мирного неба, согласия и добра, крепкого здоровья. Пусть счастье и благополучие царит в каждой семье, а стремление к новым вершинам и победам всегда приводит к великим успехам.

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