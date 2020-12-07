Производитель vivo представляет в Узбекистане серию смартфонов V20. В нее входят две модели: V20 с селфи-камерой 44 Мп с aвтофокусом на базе операционной системы Android 11 и ультрасовременный V20 SE с функцией быстрой зарядки FlashCharge.

Оба смартфона V20 и V20SE уже доступны к продаже.

C 1 по 31 декабря при покупке смартфонов покупатели будут получать гарантированные подарки: V20 — Power bank 10000 мАч;

V20SE — брендированный рюкзак Vivo.





«vivo V20: Оживи краски ночи!»

Техническое оснащение:

основная 64 Мп камера с функцией ночной съемки;

быстрая зарядка FlashCharge 33 Вт;

процессор Qualcomm Snapdragon 720G;

оперативная память — 8 ГБ;

встроенная память — 128 ГБ.

На фото: смартфон V20 — красочный закат



44 Мп — сверхчеткая фронтальная камера

Фронтальная камера (AF) автоматически фокусируется на объекте с расстояния от 15 см. Это дает возможность делать четкие селфи вне зависимости от того, держит пользователь смартфон в руках или использует селфи-палку.

Автофокус по глазам отслеживает взгляд в любой точке кадра и фокусируется на нем независимо от эмоций объекта съемки.

Смартфон держит человека в фокусе, даже если он движется. Поэтому для безупречного фото больше не нужно пристально смотреть в камеру. С функцией «Автофокус по глазам» можно создавать потрясающие видео в 4K.

Выдающийся дизайн

Необычайно легкий и удивительно тонкий смартфон являет собой воплощение безукоризненного дизайна. Устройство толщиной всего 7,38 мм и весом 171 г удобно держать в руке.

Основная камера

Смартфон обладает 64-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной многофункциональной (сверхширокий угол/боке/супермакро) и 2-мегапиксельной монохромной камерами.

Основная камера на 64 Мп раскрывает мельчайшие детали, четкость которых не ухудшается даже при максимальном увеличении. Вспомогательные камеры помогают делать широкоугольные снимки, фото в режиме «Супермакро» и с эффектом боке.

Быстрая зарядка

FlashCharge 33 Вт восполнит заряд батареи до 65% раньше, чем закончится кофе-брейк — всего за 30 минут.

Время блистать: новый смартфон vivo V20 SE

Техническое оснащение:

быстрая зарядка FlashCharge 33Вт;

48-мегапиксельная камера со множеством режимов съемки;

селфи-камера 16 Мп с ночным режимом;

оперативная память 8 Гб;

встроенная память 128 Гб;

процессор Qualcomm Snapdragon 665.

На фото: V20 SE — графитовый черный



Дизайн

Масса новинки составляет 171 г, а толщина — всего 7,83 мм. 3D-корпус из высокомолекулярного полимера дарит ощущение приятной бархатистости.

Производительность

Смартфон V20 SE работает долго благодаря батарее емкостью 4100 мАч и поддерживает 33-ваттную зарядку FlashCharge. Он заряжается до 62% всего за 30 минут, а на полную зарядку уходит менее часа.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 изготавливается по нормам 11-нм техпроцесса. Он обеспечивает быструю и бесперебойную работу всех приложений и игр. Смартфон поддерживает технологию NFC, упрощающую повседневную жизнь.

Камера

Мир оживает на снимках, сделанных 48-мегапиксельной тройной камерой и искусственным интеллектом. Макросъемка и стандартные профессиональные режимы откроют перед пользователем широкие возможности для творчества.

Можно снимать улицы ночного города, завораживающие яркими огнями и отражениями. Чтобы снимки всегда были четкими, смартфон получил основную камеру с диафрагмой f/1,8 и поддержку HDR+ с алгоритмом Morpho.





О компании vivo

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, которая создает инновационные продукты и услуги в области мобильных коммуникаций.

Компания стремится объединить пользователей по всему миру. Для этого она создает захватывающие и инновационные смартфоны и аксессуары. Также компания предоставляет услуги, которые объединяют технологии и дизайнерское мышление в креативные решения.

Следуя своим основным ценностям, включающим инновации, ориентацию на потребителя и benfen, vivo реализует стратегию устойчивого развития.

Benfen — это термин, описывающий отношение к совершению правильных поступков. Это точное описание миссии vivo с целью создания технологий во благо.

В настоящее время vivo владеет и управляет девятью R&D-центрами в Шэньчжэни, Дунгуани, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Тайбэе, Токио и Сан-Диего. Их деятельность сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий: 5G, искусственный интеллект, фотосъемку и разработку смартфонов следующего поколения.

Пять производственных центров vivo, включая авторизованный, располагаются в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии. Они производят более 200 млн смартфонов ежегодно.

По состоянию на 2019 год компания vivo расширила свою сеть продаж в более чем 30 странах и регионах. Розничные магазины компании открыты в более чем тысяче городов по всему миру. Число пользователей vivo составляет более 350 млн человек.

Подробная информация о смартфонах доступна на официальном сайте.

Телефон: (+998) 99−888−78−68.

Сайт: vivo.com

Instagram: @vivo_uzbekistan

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