Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком специальной серии 01025UZB оштрафован в Ташкенте за выезд на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 6 декабря примерно в 13:11 на улице Хуршид в Юнусабадском районе. На записи с видеорегистратора, отправленной одним из водителей на сервис eJarima, видно, как внедорожник Toyota на красный свет светофора объезжает поток по встречной полосе, после чего сворачивает направо.





В отношении нарушителя Правил дорожного движения оформлен административный протокол по части 2 статьи 128−5 Кодекса об административной ответственности (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения) и назначен штраф в 10 базовых расчетных величин (2,23 млн сумов).