Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком специальной серии 01025UZB оштрафован в Ташкенте за выезд на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
Инцидент произошел 6 декабря примерно в 13:11 на улице Хуршид в Юнусабадском районе. На записи с видеорегистратора, отправленной одним из водителей на сервис eJarima, видно, как внедорожник Toyota на красный свет светофора объезжает поток по встречной полосе, после чего сворачивает направо.
В отношении нарушителя Правил дорожного движения оформлен административный протокол по части 2 статьи 128−5 Кодекса об административной ответственности (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения) и назначен штраф в 10 базовых расчетных величин (2,23 млн сумов).
мохинур суярова
Напишите какому “ГОСПОДИН“у относится данное авто, либо какому неземному министерству.
Илхом Зохидов
Права надо лишать.
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Молодец авто видео!
Erkin Kuchkarov
А давно у нас выезд на встречку это штраф? Раньше же лишение было
Vladimir Lee
Добрый у нас всё таки система наказаний.
В других странах его бы лишили водительских прав на несколько лет и ещё ты штраф был не 200 баксов, а 2000.
Rishad Nigmatulin
За такое прав надо лишать и машину на штраф площадку!!!
Zokir Isakhodjaev
Проблема в том, что на таких машинах водителям как то все равно на сумму штрафа.
Уже давно пора лишать вод прав, ладно первый раз нужно оштрафовать, второй раз еще на большую сумму оштрафовать, но вот на третий раз нужно уже лишать вод прав.
Пусть это будет от 60 дней до 120 дней и т.д.
Но просто штрафовать, это не решение проблемы
Timur Kim
А проезд на красный?
Alex Yun
Такие люди даже не почувствуют этот штраф, потому что для них это копейки, они в день на расходы тратят больше в двое. Та же история и в России штрафы смешные.
Самое главное в такой системе штрафов, это не отвратимость наказания и уплаты штрафа.
И еще к примеру богатые люди могут чаще нарушать законы т.к. у них есть много денег чтобы оплатить эти штрафы им они не страшны (это можно увидеть на примере РФ, там нарушители прям в живую на улице говорят ну и ладно нарушил я оплачу штраф но буду парковать и ездить как хочу). А бедные или люди с меньшим достатком будут нарушать реже или меньше или вовсе не будут т.к. им каждая копейка влияет на семейный бюджет и прожиточный минимум.
Вывод богатым всё можно, а бедным нет.
Поэтому на дорогах чаще наглеют Малибу, каптивы, ланд крузеры, РенжРоверы, Камри.
Anton
да на этом видео половину перекрёстка оштрафовать можно
Alisher Niyazov
Проезд на красный цвет светофора ему простили за приставку УЗБ?
Alexander
С такими номерами, штраф можно считать успешно будет оплачен налогоплательщиками. Как с тем уважаемым.. Который на Тесле решил проверить лимит скорости авто, зато честно похвастался оплатой штрафа. Гении, что сказать.. Формально у них есть зарплата, но мы то с вами понимаем.
geekthor
Даже в этом коротком видеоролике к сожалению столько нарушителей еще до появления Тойоты. Горит красный, люди переходят на зеленый и уже посредине зебры. Но машинам по одному месту, переежают прямо перед носом. Игнорируют элементарные правила вождения, а Тойота вообще жесть, вседозволенность в действии.
Zara5678
Надо было ещё и выговор официальный сделать его начальнику!!!
А остальные что пересекали Стоп линию пока горел Красный..???
Ura Krivoff
Это что за серия такая UZB, кому дают такие номера и кто на них ездит? Потому что, с такими номерами ездят машины стоимостью от нескольких сотен тысяч и выше миллиона долларов. Все эти Бентли, Гелендвагены, Порше, Лексусы и прочие, ездят так, как будто купили весь город и правила им не писаны. Если это правительственные машины, то на какие деньги куплены такие дорогие машины? Если это не правительственные машины, то тогда за какие заслуги получены эти номера?
Дмитрий Хван
видимо малибу, которую я выложил, аналогично выехавшую на встречку покровители покруче..
ей штраф не пришел
Елена Сергеевна
А как насчет штрафов другим водителям на этом перекрестке? Сколько там положено за наезд на зебру при красном светофоре и буквальное расталкивание пешеходов опять же на красный свет?
Flyer
geekthor
у нас на красный можно поворачивать на право — где-то с 2015 года как можно.
вот только косяк водителей что не пропустили пешеходов — правило звучит как
пропустил всех и едешь направо на красный.
Jawara Shawn
Отличная новость, уважение тому кто сообщил о данном наглом нарушителе, побольше бы таких граждан неравнодушных к безопасности на наших дорогах
Александр Романенко
Надо бы прокурорам проверить- почему за проезд на красный не наказали?И НАПИШИТЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ КОГО ВОЗИТ ЭТОТ ХАМ?
Анд Ем
А заголовок то! Свершилось чудо какое то! то что должно быть нормой при нарушении, осветили как подвиг!
Дарт Вейдер
Если считать что он не пересёк стоп-линию перед светофором, так как на встречной полосе её нет, то проезда на красный не было. На красный проехали все другие герои сюжета, которых подгоняли те кто хотел по стрелке повернуть на право. Хотя думаю они не обязаны были их пропускать. Возможно я не прав.
Алексей Николаевич
И всего то штраф? Да это один его обед. Позорная система правосудия!
Андрей Колтыренко
ДАУШ!!! ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВУ. А НЕРВЫ НАРОДУ.
Азиз Исламов
Номера UZB принадлежат и выдаются только, строго членам семьи президента.
Nikolay Sergeev
1. Flyer — про поворот направо при красном светофоре.
Да, есть такое. Но НЕ ВЕЗДЕ!
А только при наличии специального знака-таблички с зеленой стрелкой и текстом (присмотритесь, на некоторых перекрёстках обнаружите такое).
Но в данной ситуации такого знака не видно.
И в любом случае поворот направо из “очень левого“ ряда — это грубое нарушение и аварийная ситуация.
“Товарищ“ просто “положил“ на всех. С таким номерным знаком такое часто бывает..
2. Для тех, кто спрашивает что это за серия такая — UZB.
ну, ребята, не знать такое..
Борис Малков
Для чего нужна серия такая UZB? Это какая то дискриминация в регистрационном учете. UZB для “белых людей“, чтобы не путали с остальными? Порядок регистрации автомобилей должен быть единым, исключение только для президентского кортежа, для которого и так дороги перекрывают.
Рустам Масумов
У нас что запрет публиковать ФИО водителя и к какому госаппарату имеет принадлежность эта автомашина и кого вез в этот момент водитель. Сплошные секреты.
Дмитрий Дудник
В Канаде он бы на полгода в тюрьму сел