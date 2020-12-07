В Ахангаранском районе Ташкентской области инспекторы дорожно-патрульной службы пресекли незаконную реализацию пиротехнических средств, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.
На посту «Чинор» 6 декабря правоохранители остановили Hundai, водитель которого направлялся из Ферганской долины в сторону Ташкента.
В ходе проверки в багажном отделении автомобиля инспекторы обнаружили 6768 упаковок пиротехнических изделий. Дело передали в районное ОВД для принятия необходимых мер.
МВД напомнило, что согласно статье 185−1 Кодекса об административной ответственности, незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз в Узбекистан или сбыт пиротехнических изделий влечет наложение штрафа от 5 до 20 базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.
валиулин владислав
А как же официальные магазины?
Muhamedova Galina
Ура, хоть ктото с этим борется
Рустам Якубов
В недалеком прошлом запретили ввоз и продажу такой продукции в Узбекистане и несколько лет не было проблем, было спокойно в этом плане. Но вот последнее время читаем, что кто-то где-то из-за пиротехники стал получать увечья. Таможенная служба видимо плохо справляется со своими обязанностями сейчас.
Flyer
смешно, пусть вначале огласят стоимость груза и сопоставят это со стоимостью штрафа.
штраф надо устанавливать пропорционально ущербу или в 10 кратной стоимости груза, что окажется больше.
там груза на 200млн — пусть платят 2млрд сум штрафа + расходы на утилизацию, и свободны.
Татьяна
Только когда дети начали получать травмы, органы зашевелились с обнаружением и изъятием пиротехники. Что называется- дождались! Как никогда, в этом году рано, с октября месяца слышна по городу пиротехническая стрельба. А участковые упорно не слышат этого грохота. Почему бы вечером не организовать рейды по выявлению мелких холиганов?
Ольга
Куда можно пожаловаться? Каждую ночь с 12 до часу бомбят, взрывают
Дилмурод Ахмедов
Спасибо нашим таможенникам за то, что впускают данную продукцию в страну. Ну что тут удивляться, в течение многих лет вы становитесь свидетелем того, как школьники взрывают бомбочки и все такое. Понятно, что каждый год идут поставки пиротехники по каналам и нет никакого результата. Ради статистики нашли 6800, хоть за это спасибо.
Иван Застава
Ольга, и в самом деле: не будить же участкового или ППС ГУВД!
Татьяна Пак
Наказыть надо не только тех, кто завозит эту пиротехнику, но и тех, кто пропускает ее через таможню. А вычислить их не сложно, главное захотеть! Вот тогда будет толк и не повадно другим.
Бохо
А почему в ташкентской области, а не на границе?
外人
Бохо
7 декабря 2020, 20:45
“заграждение“ в лице наших доблестных и многочисленных структур смогло сдержать “прорыв“ только на подходе к Таш. области XD..
Лола Махмудова
Надоела эта стрельба и взрывы, как на войне, а дети еще специально стреляют за спиной, чтобы человек испугался, одно время был запрет и как было хорошо и спокойно. Надо запретить, а тех кто ввозит и продает штрафовать, не мешало бы и родителей чьи дети стреляют привлекать к ответственности, а для того надо проработать этот вопрос с милицией, они же ловили безмасочников так пусть и тут поработают
Вячеслав Гор
Плохо изъимают, кадышева базар полно. Взятку дали и продают.