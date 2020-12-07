В Ахангаранском районе Ташкентской области инспекторы дорожно-патрульной службы пресекли незаконную реализацию пиротехнических средств, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

На посту «Чинор» 6 декабря правоохранители остановили Hundai, водитель которого направлялся из Ферганской долины в сторону Ташкента.

В ходе проверки в багажном отделении автомобиля инспекторы обнаружили 6768 упаковок пиротехнических изделий. Дело передали в районное ОВД для принятия необходимых мер.

МВД напомнило, что согласно статье 185−1 Кодекса об административной ответственности, незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз в Узбекистан или сбыт пиротехнических изделий влечет наложение штрафа от 5 до 20 базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.