Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 декабря подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», сообщил телеканала «Узбекистан 24».

В связи с 28-летием принятия Конституции страны помилованы 104 гражданина, из которых 21 является лицом, осужденным за участие в деятельности запрещенных организаций, 13 — иностранными гражданами, 9 — лица старше 60 лет, 1 — женщина.

Документом 6 человек освобождаются от наказания полностью и 50 — условно-досрочно. Назначенное в отношении 7 лиц наказание заменяется более мягким. Таким образом, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 63 лица.

Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 41 лица.

До этого документа в 2020 году глава государства подписал четыре указа о помиловании 512 осужденных, в том числе 33 лица освобождены от наказания полностью, 224 — условно-досрочно.











