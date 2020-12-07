С 7 декабря на автомобильных газонаполнительных компрессорных станция (АГНКС) в Ташкенте введены временные ограничения в графике подачи газа. Такое сообщение руководителям газовых заправок направил врио директора «Худудгаз Ташкент» Дильшод Гафуров.
В факсограмме (есть у «Газеты.uz») отмечается, что решение направлено на бесперебойное снабжение населения, социальных объектов и стратегических объектов газом в период резкого похолодания.
В связи с этим введен новый график работы во всех 54 газовых заправках, где с 17:00 до 5:00 приостанавливается подача газа.
В пресс-службе компании «Худудгазтаъминот» подтвердили информацию «Газете.uz» и отметили, что АГНКС подключены к газовым трубам большого диаметра, по которым газ также поставляется теплоснабжающим предприятиям.
«В целях обеспечения природным газом требуемых параметров населения отдельных махаллей Шайхантаурского и Учтепинского районов а также ТЦ 3, 5, 9, 10, обеспечивающих теплом многоэтажные дома и социальные объекты Шайхантаурского, Учтепинского, Чилонзарского районов совместно с хокимиятом города Ташкента принято решение временно ограничить подачу природного газа на АГНКС», — сообщили в компании.
В «Худудгазтаъминот» уточнили, что ограничения вводятся «на период похолодания до нормализации давления в магистральных газопроводах».
Как мы сообщали ранее, небольшой снег ожидается в ближайшие два дня в большинстве регионов Узбекистана, за исключением Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей. Ночи по-прежнему будут морозные.
Samir Rakhim
Вот чувствуется наступает светлое будущее. Раньше кормили коммунизмом, теперь чем ренесансом? Проблема на проблеме ежегодно.
Уччинор Учар
Не рассчитали поставку газа потребителям при строительстве новых домов и кварталов в Столице! Прежде, чем возводить новые дома как Сити нужно провести новые газовые трассы от главного источника, трансформаторы и трубопроводы для питьевой воды, то есть новую инфраструктуру коммуникаций, для без перебойного обеспечения газом, электричеством и питьевой водой, не в ущерб старых потребителей. Как только строится новый дом, так сразу пропадает давление газа, энергоносителей и питьевой воды в ущерб другим жителям. Ведь старые коммуникации не выдерживают нагрузки и не рассчитаны под новые новостройки. По этому везде аварии, обрывы кабелей и труб теплопроводов и воды!
Алексей Николаевич
Как то тихо и незаметно великое будущее пришло к великому настощему..
Александр Мельников
Ренессанс он такой.)))
Renat Akchurin
АГНКС имеют полное право подавать в суд.
Отговорки вроде “низкого давления“ и “бесперебойного обеспечения населения, соцобъектов и стратегических объектов“ просто смешны. Виновата зима, морозы, но не чиновники, которые не могут наладить обычную инфраструктуру.
Вон, в Канаде, севере США, Скандинавии лютые морозы в данный момент. У них с газом и с каким-то там давлением все в порядке.
Flyer
газ отключают не только же в столице, а вообще по всей стране. а потому новостройки тут мало влияют.
Mak Turn
О каком похолодании говорит автор этой статьи и создатели этого чудо-документа? На днях в республике по прогнозам метеослужб ожидается только небольшой снег: www.gazeta.uz/ru/2020/12/07/meteo/, что свидетельствует не о похолодании, а о потеплении в нашей стране.
Мне хочется ещё задать вопрос правительству Республики Узбекистан, до каких пор эта организация будет морозить народ Республики Узбекистан за его же денежные средства? В квартире моих родителей, проживающих на массиве Асалобод-1 Яшнабадского района столицы в дневное время температура в комнатах всего +14-15 градусов Цельсия, и это притом, что настоящая зима еще не наступила. До каких пор теплоэнерго будет грабить узбекский народ?.
外人
“прогресс“ прям на лицо, и это с учетом вот этого?!! https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/27/lukoil/ О_о…. несколько не в тему но, вчера оплачивая очередную предоплату по газу (с какого то перепугу РайГаз утверждает, что это необходимо делать теперь ежемесячно, иначе видите ли их мега-супер-пупер “программа“ по учету платежей “накрутит“, мне же, некое сальдо, хотя и ежу вроде б понятно что это будет незаконно-мошенничество, и тем не менее, как выражаются, — “из песни слов не выкинешь“! О_о), был неприятно удивлен (оплачивал с пластиковой карты), платеж-предоплата на сумму 15200 Сум дополнительно “сопроводился“ авто снятием с карты не только указанной выше суммы, т.е. 15200 Сум, но и, некой дополнительной суммы в виде отдельного авто платежа, в размере, 152 Сум, т.е. “вышел“ двойной платеж, как я понимаю это некий вид “некой пошлины“, правда непонятно, а собственно, за что?!, и, с чего вдруг?!, и увы но это так и осталось непонятным-не проясненным!, в общем как говорится, — мелочь, а все же неприятно (кругом одни какие то, и, непонятные, поборы!)! О_о..
бобир пайзиев
外人 Судя по сумме в 1 % это может быть банковский процент.
Always The Truth
Я чувствую что реннасанс близок, еще чуть-чуть бы потерпеть.
Бахтиер Нажмидинов
Пока не будут как в Китае бороться толку не будет, одни отписки. Столько негатива в СМИ а чиновники ответственные за газоснабжение по прежнему “сидят“ на своих местах. Почему?
Учкун Уралов
ой зимаа .. мы что то не рассчитали,..)) умрингизда вообще ниманидур хисоб китоб кигагмисиз ?? чувствую как будет наши светлое будущее.. ренесанцы!
Nir Avenir
Наверное Ленин виноват… это наследие СССР вот. Сейчас нам это популярно обьяснят некоторые товарищи.
Фаррух Адилов
во всем мире все стараются заработать продажами наши хотят заработать экономией, может это новый способ поднять экономику страны. ?!
Andrey Savitskiy
Уважаемый Flayer! Вы говорите что газ отключают не только в столице и потому новостройки не виноваты. А разве новостройки только в столице? Очевидный факт в том что если с одной трубы получал воду один потребитель, а теперь два — то прежнего изобилия не будет. Вот скажите, Строят два одинаковых дома. Один в центре города а второй на окраине. Почему стоимость жилья в центральном доме выше? Материалы одни и те же. Рабочие часто одни и те же. Фирма одна и та жа. Вы скажите что земля в центре дороже. Так она же не продается? Или продается? Мне кажется логичным обязать всех застройщиков пропорционально полученным выгодам поучаствовать в реконструкции коммуникаций которые они же и нагрузили сверх меры.
Sarvar Khodjaev
По моему Великое будущее наступило это зимой. Многие уже забыли лозунг каримовский эпохи;)
Рустам Якубов
Газоснабжающие, не любимые народом, организации, дайте людям газ в конце концов! Если своих мощностей не хватает, то закупайте у других стран, все равно будем платить за любой газ. Неужели ваша гордость не позволяет закупать например у Туркмении, или России, при этом продавая свой газ другим?
Вчера мы с семьей остались без газа, ни для отопления, ни для приготовления пищи не было. Хватить мучить людей!
Уктам Хикматов
Для тех кто думает что могут в правовом поле набить простите за сленг морду это все чушь это раз! Второе договор газтаминот составляет как гад монопольный то есть может отключить вас при первом удобном случаи а что это значит правильно люди из газ хотят с айфоном 11 и на машине за 100 млн откуда это добро?