С 7 декабря на автомобильных газонаполнительных компрессорных станция (АГНКС) в Ташкенте введены временные ограничения в графике подачи газа. Такое сообщение руководителям газовых заправок направил врио директора «Худудгаз Ташкент» Дильшод Гафуров.

В факсограмме (есть у «Газеты.uz») отмечается, что решение направлено на бесперебойное снабжение населения, социальных объектов и стратегических объектов газом в период резкого похолодания.

В связи с этим введен новый график работы во всех 54 газовых заправках, где с 17:00 до 5:00 приостанавливается подача газа.

В пресс-службе компании «Худудгазтаъминот» подтвердили информацию «Газете.uz» и отметили, что АГНКС подключены к газовым трубам большого диаметра, по которым газ также поставляется теплоснабжающим предприятиям.

«В целях обеспечения природным газом требуемых параметров населения отдельных махаллей Шайхантаурского и Учтепинского районов а также ТЦ 3, 5, 9, 10, обеспечивающих теплом многоэтажные дома и социальные объекты Шайхантаурского, Учтепинского, Чилонзарского районов совместно с хокимиятом города Ташкента принято решение временно ограничить подачу природного газа на АГНКС», — сообщили в компании.

В «Худудгазтаъминот» уточнили, что ограничения вводятся «на период похолодания до нормализации давления в магистральных газопроводах».

Как мы сообщали ранее, небольшой снег ожидается в ближайшие два дня в большинстве регионов Узбекистана, за исключением Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей. Ночи по-прежнему будут морозные.