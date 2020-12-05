«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд для здорового питания.

Курица по-итальянски





У этого блюда масса преимуществ. Готовится курица очень быстро, получается очень сочной. Блюдо выпекается в отдельных конвертах, за счёт чего легко рассчитать порции. Оно особенно понравится тем, кто следит за питанием и весом.

Свекольный хумус





Хумус — это соус ближневосточной кухни, который готовят из нута. В нем много белка, он сытный, полезный, а если добавить в него свёклу ещё и красивый. Хумус по этому рецепту можно подавать к основным блюдам или использовать в качестве соуса для свежих овощей.

Арахисово-банановые батончики





Здоровый и вкусный перекус можно приготовить всего из трёх ингредиентов: бананов, овсяных хлопьев и арахисовой пасты. Батончики получаются сытными, ароматными и не слишком сладкими. Хранить можно до двух месяцев.

Яблочно-овсяные вафли





Вафли — прекрасное блюдо для завтрака. Их можно подавать с любимыми топпингами, свежими фруктами или ягодами. Этот рецепт поможет приготовить низкокалорийные вафли из овсяной муки и яблочного пюре. Запекать их лучше всего в духовке в силиконовой форме.

Морковно-томатный суп

Этот яркий, пряный и низкокалорийный суп — в 1 порции содержится 175 ккал. Подавать готовый суп можно с сухариками, при желании его можно заморозить — так он будет храниться до 1 месяца.

Морковный торт





Вкусный морковный торт с нежным кремом не добавит сантиметров в талии, он низкокалорийный и не содержит глютена. Он получается сладким, ароматным, с шелковистым кремом.

Тушёная говядина с черносливом





Это блюдо порадует семью не только в будни, но и на праздники. Выглядит оно очень ярко, а его насыщенный вкус удовлетворит любого гурмана. Говядина, тушёная с пикантным черносливом, получается сочной и мягкой. В качестве гарнира можно подать рис.

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