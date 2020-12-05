Приближается долгожданный праздник Новый год. Компания Novastroy искренне поздравляет всех и дарит несколько выгодных предложений.

В честь праздника NovaStroy объявляет акцию «Мега-Сюрприз». При покупке квартиры в жилом комплексе Parkwood каждый покупатель может выбрать одно из четырех выгодных предложений:

скидка 16% и парковка в подарок при 100%-й оплате;

скидка 16% и ремонт в подарок при покупке квартиры до 83 кв. м со 100%-й оплатой;

скидка 16%+5% при 100%-й экспресс-оплате в течение трех дней;

скидка 16%+3% при 100%-й экспресс-оплате в течение семи дней.





К тому же у покупателей всегда есть возможность приобрести квартиру по беспроцентной рассрочке на 18 месяцев со скидкой до 9%.

Parkwood — это современный жилой комплекс с высокотехнологичным оснащением, оригинальным дизайном и озелененным фасадом. Он располагается в привлекательной локации Мирабадского района с развитой инфраструктурой.





Комплекс состоит из 13 домов разной этажности. Здесь каждый сможет подобрать для себя одно-, двух-, трех- или четырехкомнатную квартиру со свободной планировкой и широкими стеклянными балконами.

На верхних этажах комплекса будут находиться пентхаусы с панорамным остеклением и выходом на Rooftop — летнюю террасу с потрясающим видом на Ташкент.

NovaStroy дает каждому возможность сделать шаг навстречу своей заветной мечте — обрести уют и тепло родного дома в комфортабельном жилом комплексе.





Акция продлится до 31 декабря.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, д. 5

Ориентир: Makro на ул. Нукусской

Сайт: novastroy.uz

Telegram-бот: t.me/Novastroy_bot

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