Coca Cola и МSTAR CO приглашают всех в Humo Arena на долгожданное событие года. С 18 декабря по 10 января все жители и гости столицы будут наблюдать настоящее волшебство.
Здесь каждого ждут катание на праздничном ледовом катке, ярмарка необычных новогодних подарков, море новых впечатлений, жаркая атмосфера на танцполе благодаря диджеям, а также вкусная еда от топовой HoReCa столицы.
Посетители окунутся в новогоднюю атмосферу и будут путешествовать в сказочном мире вместе с героями мероприятия.
Незабываемые впечатления, яркие эмоции и отличное настроение гарантированы.
Стоимость входа:
- детям до 5 лет — бесплатный;
- детям с 5 до 10 лет — 3 тысячи сумов;
- взрослым — 5 тысяч сумов.
На правах рекламы.