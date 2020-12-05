Coca Cola и МSTAR CO приглашают всех в Humo Arena на долгожданное событие года. С 18 декабря по 10 января все жители и гости столицы будут наблюдать настоящее волшебство.

Здесь каждого ждут катание на праздничном ледовом катке, ярмарка необычных новогодних подарков, море новых впечатлений, жаркая атмосфера на танцполе благодаря диджеям, а также вкусная еда от топовой HoReCa столицы.

Посетители окунутся в новогоднюю атмосферу и будут путешествовать в сказочном мире вместе с героями мероприятия.

Незабываемые впечатления, яркие эмоции и отличное настроение гарантированы.

Стоимость входа:

детям до 5 лет — бесплатный;

детям с 5 до 10 лет — 3 тысячи сумов;

взрослым — 5 тысяч сумов.

На правах рекламы.