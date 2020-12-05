В ноябре текущего года в рамках исполнения постановления президента в Агентстве по кадастру при Государственном налоговом комитете проведена аттестация всех 346 начальников, сообщили в пресс-службе организации.

По итогам проверок 24% руководителей сдали аттестацию успешно, еще 15% прошли условно, остальные 61% не смогли пройти проверку на квалификацию. В агентстве уточнили, что аттестация остальных сотрудников районных и городских филиалов началась с 3 декабря.

Также сообщается, что с 1 июня по 1 декабря текущего года за халатное отношение к работе, превышение должностных полномочий и не обслуживание населения должным образом уволены более 850 сотрудников.

Напомним, Агентство по кадастру при ГНК было создано в сентябре этого года на базе Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.



