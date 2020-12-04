Президент Шавкат Мирзиёев выступил назвал «поистине историческим и незабываемым событием» запуск Ташкентского металлургического завода 4 декабря, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, современное промышленние «предприятие-гигант» имеет очень важное значение для экономики страны.

Глава государства отметил, что на строительство ТМЗ, первый камень которого был заложен в 2017 году, были затрачены средств в размере 420 млн долларов. Деятельность предприятия ориентирована прежде всего на обеспечение потребности национальной экономики в металлургической продукции, которая прежде в основном импортировалась.

«Здесь ежегодно будет производиться 500 тысяч тонн металлического листа c цинковым и полимерным покрытием… Имеются все основания полагать, что новый завод станет одним из локомотивов отечественной индустрии», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что по уровню технического и технологического оснащения завод войдет в число крупнейших промышленных комплексов мира. Здесь установлено оборудование, изготовленное в 27 странах, в том числе в Италии, Германии, России, Австрии, Швейцарии, Южной Корее. Внедрена четырехуровневая система автоматизации и контроля производственных, технологических процессов, планирования и управления производством.

Президент также указал, что завод является одним из самых «зеленых» предприятий, отвечает самым строгим экологическим требованиям.

«Теперь сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. К примеру, [при производстве] сэндвич-панелей и кровельных материалов доля первичной продукции, произведенной в нашей республике, вырастет с 50 до 90%. В случае систем вентиляции и кондиционирования воздуха этот показатель вырастет с 30 до 50%, а бытовой электротехники — с 35 до 50%», — отметил он.

По словам главы государства, запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты в 400 млн долларов ежегодно.

Шавкат Мирзиёев пообещал, что появятся благоприятные условия для расширения промышленной кооперации и создания в регионах новых конкурентоспособных предприятий на базе местного сырья, а также металлургического кластера.

«Главная цель наших усилий — создать в ближайшие годы кластер с полным циклом производства готовой продукции из металла. Именно поэтому с участием ведущих зарубежных компаний проведена геологическая разведка Тебинбулакского и других месторождений, запасы черных металлов в которых оцениваются в 2 миллиарда тонн, разрабатываются технико-экономические проекты для их освоения», — указал глава государства.

На первом этапе сырье будет поставляться из России (Магнитогорского металлургического комбината). По его словам, в ближайшее время новое предприятие наладит тесную кооперацию с металлургическим комбинатом в Бекабаде. Сейчас там стартовала реализация проекта стоимостью 800 млн долларов по строительству литейно-прокатного комплекса с производственной мощностью 1 миллион тонн продукции. которая послужит сырьем для Ташкентского металлургического завода.

«Новое предприятие начинает деятельность в недавно образованном Янгихаётском районе города Ташкента. Можно уверенно говорить, что Янгихаётский район — это пример комплексного подхода к развитию нового Узбекистана. Сегодня в районе одновременно ведется ускоренное строительство комфортабельных жилых домов, современных промышленных мощностей, новой транспортной инфраструктуры, в том числе надземного метро и дорожных развязок, а также социальных объектов», — сказал он.

Подобные районы планируется построить в Намангане, Андижане, Самарканде и других крупных городах страны, заявил Шавкат Мирзиёев.