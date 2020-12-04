Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что на сегодняшних переговорах с российскими партнерами обсуждалась судьба авиастроительного завода ТАПОиЧ, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Сегодня с нашими российскими партнерами мы говорили о судьбе ТАПОиЧ, о будущем ТАПОиЧ. Я постепенно начну открывать секреты, потому что у меня внутри тоже обида. В мире были считанные государства, которые производили самолеты. А мы своими руками это уничтожили, к сожалению. Но мы все равно прилагаем очень много усилий для его восстановления», — заявил глава государства, ранее 4 декабря проведший переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

«У нас были авиастроители, ТАПОиЧ. Все они остались в истории, их теперь нет. Какие инженеры, какая молодежь работала», — посетовал президент.

Шавкат Мирзиёев объяснил строительство Ташкентского металлургического завода в черте столицы именно желанием трудоустроить молодежь, хотя возведение завода в Бекабаде обошлось бы дешевле.

«Я хочу сказать один секрет по выбору этого места, это же история. Открыто говоря, дорога, железная дорога, все готовое было в Бекабаде. Можно было там построить завод, но там не было таких домов, не было идеи создать такой район (Янгихаётский район, в котором расположился новый завод — ред.) Но я все равно сказал, что откроем этот район, построим завод в Ташкенте, который обеспечит работой молодежь».

Президент добавил, что бывшие руководители Ташкента предупреждали его о влиянии завода на экологию". «Многие не понимают, что на современном предприятии есть оборудование для сбора этих выбросов. Мы сейчас в других регионах, в Кашкадарье, в Бухаре внедряем эту технологию», — добавил глава государства.

Напомним, Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова появилось в 1941 году — завод, созданный в 1932 году в подмосковных Химках с началом войны, был эвакуирован в Ташкент. Один из последних самолетов предприятие выпустило в 2011 году. Сейчас на его основной территории располагается Ташкентский механический завод.