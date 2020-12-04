Первым заместителем хокима Сурхандарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращения бедности назначен Файзулла Буриевич Маманов. Хокимом Джаркурганского района утверждён Баходир Абдикаюмович Уроков. На этом посту он сменил Зиёдуллу Уроковича Давлатова, возглавившего Шерабадский район, сообщила пресс-служба областной администрации.

Файзулла Маманов (1977 г. р.) является выпускником Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1999), Ташкентского финансового института (2004) и Академии государственного управления при президенте Узбекистана (2010).

С января 2019 года занимал должность первого заместителя хокима Ташкентского района Ташкентской области по финансово-экономическим вопросам и сокращения бедности — начальника отдела экономического развития и сокращения бедности.

Пост первого замхокима Сурхандарьинской области оставался вакантным с ноября, когда Рустам Пардаев был назначен хокимом Денауского района.





Баходир Уроков (1979 г. р.) — выпускник Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1999), Ташкентского финансового института (2008) и Банковско-финансовой академии (2016). С 2018 года работал заместителем министра строительства.





Зиёдулла Давлатов (1974 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (2006) и Академии государственного управления при президенте Узбекистана (2007). С 2017 года занимал должность хокима Джаркурганского района.

Прежний хоким Шерабадского района Алишер Амиров был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.