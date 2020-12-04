Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 3 декабря состоялось видеоселекторное совещание, посвященное стоящим перед вузами, научными организациями, отраслями и регионами задачам в области развития науки и инноваций, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние четыре года создано 28 научных организаций и 4 инновационных технопарка. «Глава государства несколько раз встречался с учеными и исследователями, решил все поднятые ими вопросы. Втрое увеличилась заработная плата деятелей науки. На обновление материально-технической базы организаций сферы направлены немалые средства», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечалось на совещании, в деятельности более 100 профильных организаций существенных сдвигов так и не случилось. К примеру, в прошлом году 24 учреждениями не опубликовано ни одной научной статьи в авторитетных международных журналах. «Министерству инновационного развития не удается создать целостную систему и среду, в которой наука и производство тесно взаимодействуют друг с другом», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что из бюджета на инновационные разработки выделено 100 млрд сумов, по итогам конкурсов сформирован лишь 51 проект на 29 млрд сумов. В прошлом году 33 научных института системы Академии наук получили всего лишь 59 патентов, пишет пресс-служба по итогам совещания.

«В каком состоянии взаимодействие между вузами, научными организациями, отраслями и регионами? Сегодня этот вопрос ребром стоит на повестке. К сожалению, взаимодействие не на должном уровне», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании подчеркнута особая востребованность разработок, нацеленных на повышение продуктивности в сельском хозяйстве, эффективную специализацию территорий, создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Президент выразил недовольство состоянием работ по созданию подходящих климату регионов сортов культур и производству качественных семян. За последние два года в страну было импортировано саженцев и семян на 108 млн долларов. В этом году завоз одного только семенного картофеля увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

В связи с этим глава государства отметил, что следует способствовать образованию частных семеноводческих предприятий в регионах, импортировать товарные сорта из-за границы и создавать бренды семян, адаптированные к местным условиям. Министерствам сельского хозяйства и инновационного развития поручено наладить производство гибридных семян нового поколения и организовать семеноводческие лаборатории.

В стране сейчас расширяется использование водосберегающих технологий при орошении, однако отсутствует научно обоснованное представление о том, как правильно подавать удобрения, каковы оптимальные сроки полива и время технического обслуживания, буксует работа по внедрению в практику результатов исследований по дождеванию, говорилось на совещании.

В этой связи президент поручил основать совместные предприятия в Наманганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях для обслуживания водосберегающих систем.

Глава государства указал на важность привлечения к проектированию ирригационных сооружений, возводимых за счет зарубежных финансовых институтов, не только иностранных специалистов, но и отечественных ученых. К примеру, в Каракалпакстане в рамках проекта управления водными ресурсами стоимостью 215 млн долларов на одни только научные исследования было направлено 8 млн долларов.

Он подчеркнул необходимость перепроектирования ирригационных сооружений и правильного планирования водных ресурсов на базе Научно-исследовательского центра водных проблем, организованного в Хорезмской области.

Достижения науки чрезвычайно важны для химической и нефтегазовой промышленности, и тот факт, что Узбекистан импортирует химические реагенты, полимеры и другие продукты в больших объемах, наглядно показывает ситуацию в этом направлении, говорится в сообщении.

Президент поставил задачу создать на основе зарубежного опыта центр глубокой переработки нефти и природного газа и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Подчеркнута важность размещения заказов для научных институтов на изготовление реагентов, необходимых для химической промышленности, а также выделения грантов на их производство.

«Еще один вопрос — на Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах накопилось около 3 миллиардов тонн техногенных отходов. При переработке ежегодно 20 миллионов тонн отходов можно извлечь 2 тонны золота, 8 тонн серебра, 10 тысяч тонн меди и таких редких металлов, как вольфрам и молибден», — говорилось на совещании. Президент поручил ответственным лицам решить этот вопрос.

Шавкат Мирзиёев обратил особое внимание на проблемы в сфере энергетики. Научными изысканиями в этом направлении занимаются 3 университета, 2 научные организации, десятки ученых, однако, отмечалось на мероприятии, ощутимых результатов в решении проблем энергетики не достигнуто, не ведутся исследования, направленные на анализ потребления топливно-энергетических ресурсов на крупных предприятиях.

«К примеру, изучение деятельности Ташкентского трубного завода, потребляющего 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, показало, что за счет оптимизации процессов можно сэкономить 20 миллионов киловатт-часов энергии, которая могла быть направлена на электроснабжение множества домохозяйств», — говорилось на совещании.

Президент поручил оптимизировать с привлечением научных организаций потребление электроэнергии на таких крупных предприятиях, как «Иссиклик электр станциялари», «Навоиазот», «Ферганаазот», «Кызылкумцемент», «Бекабадцемент», «Кувасайцемент».

Ежегодный объем вторичных газов, образующихся в газотранспортной системе и на крупных промышленных предприятиях, имеет электроэнергетический потенциал в 730 МВт, этот ресурс никак не используется. Президент отметил необходимость разработать совместно с научными организациями проекты по производству электроэнергии из попутного газа на месторождениях «Мубарек», «Шуртан» и «Газли».

На совещании указано, что отечественная фармацевтическая промышленность зависит от импорта субстанций. При этом Узбекистан располагает достаточным научным потенциалом для их производства. К примеру, Институт химии растений за последние два года экспортировал субстанции на сумму 4 млн долларов в Россию, США и Францию. Глава государства поручил создать при институте специальную лабораторию по изучению состава и стандартизации лекарственных растений, центр доклинических исследований и выделить гранты ученым.

«Необходимо понять одну вещь: без науки, без инноваций мы никогда не достигнем поставленных целей. Работать надо не для отчетности, а на результат», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев призвал в сотрудничестве с зарубежными клиниками наладить операции по трансплантации печени, почек, костного мозга в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии, инновационные операции на сердце — в Республиканском центре кардиологии.