Погоду в Узбекистане 4 декабря определяет периферия холодного антициклона с центром, расположенным над Поволжьем. Над южными и центральными районами продолжит тянуться шлейф из слоисто-кучевых облаков, а температурный фон будет ниже климатической нормы на 6−8 градусов, сообщилапресс-служба Узгидромета.

В выходные дни периферия антициклона усилится, облаков станет меньше. В ночные часы температура воздуха будет в пределах −4…−7 градусов, по крайнему северу — местами до −17…−20 градусов.

Днём воздух будет прогреваться до +4…+7 градусов, но среднесуточная температура всё ещё останется незначительно ниже нормы, отмечают синоптики.