Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 декабря принял делегацию России во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым в рамках торжественных мероприятий по открытию Ташкентского металлургического завода, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что реализованный проект является примером эффективной кооперации компаний и банков Узбекистана и России.

Денис Мантуров поблагодарил главу Узбекистана за тёплый приём и передал приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.

Стороны обсудили реализацию приоритетных программ и проектов и совместные планы по расширению сотрудничества.

«Особое внимание уделено подготовке и продвижению проектов кооперации ведущих предприятий двух стран по созданию высокотехнологичных производств в машиностроении, агропромышленном комплексе, фармацевтике, легкой и пищевой промышленностях, многих других отраслях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передает корреспондент «Газеты.uz», глава государства в свете запуска высокотехнологичных производств подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией в сфере образования.

«Я сказал о нашем большом проекте в Бекабаде („Узметкомбинат“, находящийся под управлением компании SFI Management Group — ред.) — что туда нужно? Самое главное — кадры. А мы не можем туда кадры пригласить, потому что у нас в этой отрасли специалистов мало и ученых мало. Мы особое внимание будем уделять, чтобы наука развивалась в этом направлении и чтобы молодые кадры на этих предприятиях работали», — сказал глава государства.

Отметим, что в апреле 2017 года «Узметкомбинат» и российская Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подписали меморандум о совместном строительстве ГМК на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак в Каракалпакстане. Там планируется добывать 33 миллиона тонн руды в год и получать из нее 1,5 миллиона тонн железа.

«Если мы добьемся наших планов по Тебинбулаку, а я думаю, что мы добьемся, потому что мы очень плодотворно продвигаемся — тяжело, но продвигаемся… Самое главное мы хотим, чтобы была такая себестомость, чтобы нам и нашим партнерам было комфортно работать, самый главный критерий наших сегодняшних тех продвижек, о которых мы очень долго над этим проектом мы работаем. Хочу сказать правду: нелегко дается. Но результаты говорят о том, что мы этой цели все равно достигнем», — резюмировал президент.