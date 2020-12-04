Компания Gigaset занимается разработкой, производством и реализацией высококачественных продуктов, включая проводные и беспроводные DECT-телефоны, VoIP-устройства. Основные производственные мощности расположены в Бохольте (Германия), где компания производит DECT-телефоны и VoIP-устройства, строго следя за высоким качеством продукции и соблюдая экологические стандарты.

Особое внимание Gigaset уделяет дизайну устройств и предлагает телефонные аппараты как премиум-класса, так и недорогие устройства для непривередливых пользователей.





Радиотелефон Gigaset A120 — это практичный телефон. Он оснащен базовым комплектом функций, использование которых облегчает наличие эргономичной клавиатуры и 1,4-дюймового графического дисплея с янтарной подсветкой. Аппарат относится к ряду «Включай и работай». Поэтому заранее зарегистрированная на базовой станции трубка позволяет избежать сложных и длительных настроек.

Телефонная книга на 50 номеров, список последних набранных и пропущенных вызовов, возможность подключения до четырех трубок, а также снижение мощности сигнала на 100% с помощью режима ECO Mode Plus — телефон Gigaset A120 легко и удобно использовать как дома, так и в офисе.





Gigaset A120 обладает экономичным блоком питания. Он с помощью технологии ECO-DECT снижает уровень энергопотребления до 60%. Телефон может работать без подзарядки до 18 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания.

В серии Gigaset A120 также доступна модель с двумя трубками в комплекте — Gigaset A120 DUO.

Легкость — главный приоритет при ежедневном использовании телефона. Gigaset A415 — это сочетание удобства и современности. Достаточно оценить навигацию на большом черно-белом дисплее, сохранить до 100 имен в телефонной книге и наслаждаться длительными разговорами с высоким качеством звука.





В линейке Gigaset A415 представлены модели с автоответчиком (Gigaset A415A) и/или двумя трубками в комплекте (Gigaset A415 DUO и Gigaset A415A DUO). Автоответчик позволяет записать до 25 минут с возможностью контролировать сообщения с трубки, базы, а также удаленно.

В телефоне премиум-класса с автоответчиком Gigaset CL660A есть удобная навигация по меню на 2,4-дюймовом цветном дисплее. «VIP-вызов» позволяет присваивать мелодии номерам в телефонной книге. Всего в телефонный справочник можно записать до 400 номеров и имен. Также в Gigaset CL660A есть возможность использовать функцию «Радионяня». При этом трубка DECT-телефона реагирует на звуки в комнате (разной громкости, в зависимости от установленной чувствительности) и передает звонок на выбранный номер.





Для пользователей IP-телефонии Gigaset предлагает модель AS690 IP для фиксированных линий связи и VoIP. Телефон позволяет вести до трех параллельных звонков (два VoIP + одна фиксированная линия), подключить до шети учетных записей VoIP и зарегистрировать до шести трубок на одной базе.

В зависимости от оператора связи, страны или региона, телефон Gigaset может показывать номер входящего звонка. Это дает возможность решить, принимать данный вызов или оставить его без ответа. Будильник, который поддерживается телефоном Gigaset, напомнит о важных событиях.

DECT Gigaset символизируют техническое мастерство и высокое качество немецкой продукции. Она ценится во всем мире благодаря соответствию высоким производственным стандартам, технологическим ноу-хау, качеству.

«Сделано в Германии» — символ надежности и признанного качества.

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При покупке нужно напомнить продавцам заполнить гарантийный талон.

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