3 декабря в Ташкенте прошел круглый стол «Свобода слова и прессы в Конституции и законодательстве Республики Узбекистан, процесс развития СМИ в Узбекистане». Уровень мероприятия, организованного Международным пресс-клубом (МПК), был довольно высоким — в нем участвовали сенаторы, депутаты, министры, представители дипломатического корпуса, а также журналисты и блогеры.

Вопрос свободы СМИ и их взаимоотношений с государственными органами активно обсуждался в Узбекистане в последние недели. Однако круглый стол формально с этим связан не был. По словам руководителя МПК Шерзодхона Кудратходжаева, он планировался давно и приурочен был ко Дню Конституции, который отмечается 8 декабря.

Основную часть мероприятия заняли выступления главных спикеров. И хотя многое из сказанного неоднократно говорилось и раньше (достигнутый уровень свободы прессы был бы невозможным без реформ и инициатив президента страны, с выбранного пути нас уже не свернуть и так далее), прозвучало немало важных цитат, свидетельствующих о том, что в отношении государства к СМИ действительно произошел какой-то сдвиг. «Газета.uz» приводит основные цитаты ниже.

Прямая трансляция круглого стола по телевидению прервалась, когда начались дискуссии участников, которые были короткими. Официальные лица сообщили, что в следующий раз на обсуждения будет отведено больше времени, а для журналистов и блогеров будет открыт специальный портал, где они смогут высказывать свое мнение. Цитаты с дискуссии — в конце материала.

Садык Сафаев: «Ренессанса не достичь без свободы слова и СМИ»

Круглый стол открыл первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Он отметил, что за последние четыре года произошли кардинальные изменения в обеспечении свободы слова, а «СМИ становятся голосом народа и четвертой властью». «Возможно, мы не достигли больших высот, но есть первые шаги в этом направлении. Это нельзя отрицать», — сказал он.

«Если мы сегодня говорим о ренессансе, развитии человека, его интересах, то этого не достичь без демократии и свободы слова и СМИ. Свобода слова и печати — кровеносная система демократии», — подчеркнул сенатор.





СМИ оповещают население о деятельности правительства, а также доносят до властей мнение, надежды, недовольство народа, продолжил Садык Сафаев.

«Ясно одно: если бы такие реформы не были инициированы в своё время президентом Шавкатом Мирзиёевым, если бы в нашем обществе не были обеспечены свобода слова и печати, наша ситуация в условиях пандемии была бы намного тяжелее», — сказал он.

Сенатор отметил, что основным долгом и задачей правительства, парламента и гражданского общества должны быть обеспечение свободы слова и печати, а также гарантий прав СМИ. Для этого есть и политическая воля главы государства, сказал он, предложив посмотреть отрывок из выступления президента 30 октября, где он говорит, что в Узбекистане никогда не будет отключён интернет.

Акмаль Саидов: «Свобода слова — естественное, фундаментальное право человека»

Директор Национального центра по правам человека и заместитель спикера Сената Акмаль Саидов заявил, что без свободы слова и печати невозможно обеспечить права человека. Он привел слова американского юриста и политического активиста Ральфа Нейдера: «Информация — основная валюта демократии».

Свобода слова — «это естественное, фундаментальное право человека и общества», подчеркнул он, процитировав ирландского драматурга Бернарда Шоу: «Я стал вольнодумцем прежде, чем научился думать».

Акмаль Саидов озвучил две статьи Конституции — 29 (каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений) и 67 (средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом).





Директор Центра по правам человека привел еще одну цитату — французского писателя Альбера Камю: «Свободная печать бывает хорошей или плохой, это верно. Но еще более верно то, что несвободная печать бывает только плохой».

Он перечислил созданные в стране за четыре года условия для развития свободы слова: создание Агентства информаций и массовых коммуникаций и Университета журналистики и массовых коммуникаций, принятие кодекса профессиональной этики журналистов, открытие впервые пресс-служб при 201 хокимияте, работу 209 частных и ведомственных СМИ, функционирование Международного пресс-клуба, превращение СМИ в независимых субъектов общественного контроля в законодательстве и другие. «Такого никогда не было», — сказал Акмаль Саидов.

Джон МакГрегор: «Узбекистан должен выполнять свои международные обязательства»

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор назвал тему встречи «очень важной». Он начал свое выступление с перечисления обязательств, которые приняли 57 стран-участниц ОБСЕ, включая Узбекистан. «Они довольно обширные», — сказал представитель организации. Узбекистан должен выполнять свои международные обязательства, сказал он.

Согласно Хельсинскому Заключительному акту (1975) и Астанинской декларации (2010), страны отмечают важное значение распространения информации, подчеркивают влиятельную роль печати, радио, телевидения, кино, телеграфных агентств и журналистов, работающих в этих областях, и прилагают усилия для улучшения распространения, доступа и обмена информацией.





В своём выступлении Джон МакГрегор напомнил, что президент Узбекистана неоднократно подчеркивал важность обеспечения свободы СМИ, и назвал изменения в стране за последние годы «историческими».

Абдулазиз Камилов: «Демократические ценности не должны становиться предлогом подрывать основы стабильности»

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов отметил работу с международными организациями по вопросам обеспечения свободы слова.

«В прошлые году Узбекистан критиковали за то, что страна нарушала основные права и свободы человека, аргументируя это якобы обеспечением национальной безопасности. Это непростая проблема, и независимо от уровня демократического развития для многих стран она актуальна», — заявил он, указав, что в Узбекистане проделано много работы, чтобы предотвратить эту проблему.





«Гражданское общество и демократические институты создают широкие возможности для реализации прав человека, в том числе свободы слова. Однако эти демократические ценности не должны становиться предлогом и возможностью подрывать основы стабильности, общественного порядка и действующих законов», — сказал глава МИДа.

По его словам, в некоторых странах, включая развитых, обострение общественных настроений приводит к нарушению правопорядка, беспорядкам, поджогам и жертвам.

«Нам хорошо известно, что все эти правонарушения были совершены со злоупотреблением демократических прав и свобод. Мы пришли к естественному выводу, что стабильность, безопасность и демократическое развитие государства можно обеспечить только в условиях тесного и конструктивного сотрудничества между государством и обществом», — сказал министр, отметив недопустимость ущемления прав людей при обеспечении национальной безопасности и использования демократических свобод для нарушения законов, равных для всех.

Асаджон Ходжаев: «Появление непроверенной информации связано с неготовностью госорганов к диалогу со СМИ и блогерами»

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев также отметил, что свобода слова — неотъемлемое, базовое право человека.

«Свобода слова и печати — приоритетное направление правительства. И пути назад нет… Сегодня информацию невозможно скрыть, поскольку современные технологии показывают, что, если где-то скрыть информацию, она выйдет в другом месте. Свободное циркулирование информации взаимосвязано со свободой слова», — заявил он.

Глава АИМК указал, что государственные органы должны анализировать критические статьи и научиться диалогу. Он назвал важной реформой в этой области создание пресс-служб при всех госорганах.

Асаджон Ходжаев признал, что появление необъективной и непроверенной информации связано с неготовностью госорганов к диалогу со СМИ и блогерами.





Он заявил о проблемах журналистов в регионах, которые сталкиваются с «корректировкой и удалением статей». Для решения этой проблемы планируется создать площадку для диалога на местах.

Русланбек Давлетов: «Нужно меньше говорить об ограничениях»

Министр юстиции Русланбек Давлетов подчеркнул, что определенные ограничения должны быть во всех правах, за исключением права на жизнь. Такой подход применяется во всем мире, это предусмотрено и Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах ООН. Однако это должны быть рациональные и разумные ограничения, касающиеся безопасности, территориальной целостности, защиты детей, интеллектуальной собственностью, прав других людей.





«Никому не дано право нарушать эти границы. Думаю, что в сегодняшнем Узбекистане нам нужно меньше говорить об ограничениях. Мы мастера по ограничениям. До сих пор у нас это хорошо получалось. Сегодня мы должны больше говорить об обеспечении прав», — заявил министр.

Русланбек Давлетов отметил, что если определенное СМИ не соблюдает законодательство, необходимо обратиться в суд. «У нас сейчас когда кто-то идёт в суд, это превращается в событие. На самом деле к этому надо привыкать, это нормальный процесс», — сказал он.

Другие спикеры

Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер начала своё выступление с цитирования статьи 29 Конституции (каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений). Она выразила надежду, что все поддерживают эту статью, которая жизненно важна не только для обеспечения стабильности и процветания, но и для реализации глобальных Целей устойчивого развития.





Главный редактор телеканала UzReport TV Гульноза Хусанова напомнила о временах, когда журналистам «закрывали рты», а их работы подвергали цензуре. По ее словам, она была свидетелем, когда телепередачу снимали с эфира за 2−5 минут до начала. «Хочу сказать нашим молодым журналистам, что именно сейчас пришло время работать», — сказала она.

Журналисты сегодня показывают «зубы» и задают острые вопросы, критикуют, поднимают проблемы коррупции и своими статьям заставляют правительство менять свои решения, отметила Гульноза Хусанова.

«Госорганы должны понять, что журналисты — не враги. Мы тоже хотим жить в развитой стране. Если мы не будем поднимать проблемы, эти проблемы никогда не будут решены», — сказала главный редактор телеканала.

Блогер Нозим Сафаров, напомнив о недавних событиях (направление АИМК предупреждений СМИ), которые многие расценили как попытки «задушить» свободу слова, сказал: «Я бы по-другому посмотрел на это. Если какие-либо СМИ сообщают о каких-либо случаях, то это не удушение свободы слова, а борьба».

«Свобода слова — всегда борьба. Она происходит с противоречиями. Этот процесс не происходит сам по себе. Если бы это было удушением свободы слова, то неподходящие, неприятные материалы бесследно удалялись бы с сайта. Такой опыт у нас был», — сказал он. Блогер также предложил внедрить в школьную программу такой предмет, как медиаграмотность.

Заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев вызвал аплодисменты собравшихся, предложив ограничить длинные выступления.

«Если у нас много времени, пусть каждый выступает свободно, и на обсуждение тоже надо оставить время. Если у нас мало времени, то официальные лица могли бы выступать покороче. Честно говоря, это превращается в отчетную конференцию, хотя здесь столько журналистов, нужно оставить время на их мнение тоже», — сказал он.

На вопрос, как меняется УзА после его недавнего назначения, Хушнудбек Худайбердиев сказал, что главному информационному агентству страны нужно изменить формат работы, поскольку только хвалебными статьями продвигать политику государства нельзя.

«Это устаревший метод. Этим ничего не добиться. От этого проиграет и государство, и народ… Если УзА будет заниматься только доведением слов правительства до людей, это неправильный путь. Фидбек тоже должен быть [от населения]», — отметил он.





У УзА за последний год резко увеличилось количество критических, аналитических материалов.

«УзА — тоже один из индикаторов свободы слова. То есть, глядя на УзА, это можно понять. Если усиливается критика, анализ, открытость, значит, свободы слова больше. Это наша цель. Надеюсь, мы перейдем на этот формат работы», — сказал он.

Хушнудбек Худайбердиев подчеркнул, что за последние годы произошли большие изменения в сфере свободе слова, но этих изменений недостаточно.

Подводя итоги выступлений, Садык Сафаев заметил, что «люди стали не просто пассивными потребителями информации, а активными участниками наполнения информационной среды. Это фундаментальное изменение».

«Старая информационная модель была такой: У правды был единственный источник. Правда это или неправда, но попытка была такой. В новой, современной модели источников правды, или информации, много, и мы, народ исходим из того, что мы можем сортировать их. Это требует новых правовых подходов. И мы должны понимать, что медиасфера, журналисты превращаются в четвёртую власть. Их деятельность непосредственно влияет на все уровни правительства, начиная от центра до мест, и это позитивное влияние. Они работают, исходя их интересов народа. И их критическая деятельность, несомненно, становится важным фактором развития Узбекистана», — сказал сенатор

Проблем в этой сфере много, и основная проблема — не допустить информационного вакуума, пустоты, продолжил он. Если будет вакуум, он может заполняться непрофессиональной, необъективной информацией, другими источниками. Поэтому деятельность пресс-служб всех ведомств должна кардинально измениться, подчеркнул Садык Сафаев.

Шерзодхон Кудратходжаев после выступления спикеров предложил журналистам и блогерам задавать вопросы. На этом трансляция с круглого стола прервалась. Ведущие телеканала «Узбекистан 24» сообщили, что вторая часть встречи будет представлена в следующих программах.





Обсуждение

Несмотря на прекращение трансляции, встреча продолжилась. Первой высказалась журналист телеканала «Узбекистан 24» Нозима Тошпулатова. Она отметила, что пресс-службы госорганов пытаются заполнить контент СМИ отчетными материалами. В результате качественные СМИ начинают терять свой статус. Она призвала изменить подход к информационному полю, поскольку растет популярность различных Telegram-каналов с непроверенной и резонансной информацией, а это создает угрозу настоящей журналистике.

Блогер Зафарбек Солижонов сообщил, что в своей журналистской деятельности часто подвергался угрозам и поинтересовался судьбой законопроекта, предусматривающего ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Садык Сафаев заявил, что этот вопрос на повестке дня.

Журналист Мавжуда Мирзаева сказала, что журналисты подвергаются давлению. Она напомнила про свое увольнение (ранее она работала корреспондентом «Узбекистан 24»).

Журналист Анора Содикова спросила, в какой ещё стране есть специальный государственный орган, регулирующий работу СМИ. Акмаль Саидов отметил, что деятельность СМИ регулируется во всех странах.