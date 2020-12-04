Датские власти приняли решение о полном прекращении разведки и добычи нефти и газа в Северном море к 2050 году, сообщило ТАСС со ссылкой на министра по проблемам климата и энергетики Дана Йёргенсена.

Для достижения этой цели страна отказывается от проведения восьмого раунда лицензирования и всех будущих тендеров на разработку месторождений в Северном море.

По оценкам министерства, отказ от проведения тендера и осуществление мер по завершению добычи углеводородов обойдется датскому бюджету примерно в 13 млрд крон (около $2,1 млрд).

В декабре 2019 года датский парламент принял пакет мер по борьбе с климатическими изменениями. Согласно этому акту, действующее и все последующие правительства Дании должны сократить объём выбросов вредных газов в стране на 70% до 2030 года, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности.