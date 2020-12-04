В Ташкенте в пятницу в районе парка «Ашхабад» произошло столкновение пассажирских автобусов 72 и 148. Видеозапись гонки, устроенной водителями автобусов и снятой на видеорегистратор, появилась в Telegram-канале «Ко дну».

ГУВД столицы сообщило, что инцидент произошел в 7:48. Автобусом Isuzu (№148 госномер 10 104 DBA) управлял 31-летний Далер Д., а автобусом Mercedes-Benz (№72, 01 295 ZBA) — 44-летний Фуркат М.

За секунды до столкновения. Фото: t.me/KoDnu.

«Предварительная причина ДТП: оба водителя двигались с превышением скорости, в результате чего не справились с управлением», — говорится в сообщении. Стоит отметить, что водители совершили и другие нарушения, помимо превышения скорости.

В результате происшествия никто не пострадал.

Руководство автобусного парка приняло решение об увольнении обоих сотрудников с должности водителя общественного транспорта.

Компания «Тошшахартрансхизмат» в своем сообщении попросила жителей звонить по номеру 1062 при любых нарушениях в работе сотрудников общественного транспорта столицы.