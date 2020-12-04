При выборе квартиры у каждого могут появиться сомнения в том, какую именно приобрести. В таких случаях можно довериться большинству и выбрать хиты продаж.

Топ-3 хита продаж в ЖК Assalom Sohil — это двух- и трехкомнатные квартиры площадью 65, 67 и 73 кв. м с продуманной планировкой и балконами с прекрасным видом. 65,4% всех покупок в жилом комплексе приходится именно на такие квартиры.

ЖК Assalom Sohil расположен в экологичном районе столицы — Яшнабадском — в десяти минутах езды от центра города. Полная отделка квартир, современные планировки, собственная котельная, бесшумные лифты, охрана, детские площадки, благоустроенная придомовая территория, а также прекрасный вид на город из каждой квартиры. И это еще не все преимущества жилого комплекса.

На территории Assalom Sohil будут не только жилые дома, но и школа, детский сад, спортивный стадион, махаллинский комитет и один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы — Sohil Marine. Одним словом, Assalom Sohil — это целый город в городе, по-настоящему удостоившийся этого названия на премии CRE Awards в Центральной Азии.

Golden House дарит специальную возможность сделать себе и своим близким запоминающийся подарок — приобрести квартиру в крупном ЖК Assalom Sohil. Компания подарит на новоселье приятные и полезные подарки.

В настоящее время готовятся к вводу в эксплуатацию первый и второй дома.

Уже более 100 счастливых семей приобрели себе жилье в данном жилом комплексе. Каждый может приобрести квартиру с выгодой и получить новогодние подарки от имени компании. А это по-настоящему удивит близких накануне всеми любимого праздника.

Самое время поторопиться, ведь до Нового года осталось меньше месяца.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−55−88.

Call-центр: (+998)-78−150−11−11.

Адрес офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 3.

Сайт: assalomsohil.gh.uz

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Instagram: @assalom_sohil

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