Ташкенте стартовал пилотный проект по выявлению нарушений слуха у новорождённых. Его реализуют международный фонд Zamin, Министерство здравоохранения и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии (РСНПМЦП). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе фонда Zamin.

В 60% случаев потери слуха у детей в возрасте до 15 лет можно избежать с помощью профилактических мер. Если ребёнку с нарушением слуха не оказать помощь в течение первых трёх лет, то высока вероятность приобретения проблем с речью, впоследствии ребёнок может стать глухонемым, говорится в сообщении фонда.

Согласно рекомендациям специалистов, если на 3−5-й день выявлено нарушение слуха, то на 15−30-й день необходимо провести более глубокое обследование и принять соответствующие меры

Пройти аудиологический скрининг можно в 4 детских больницах и во всех 15 родильных центрах Ташкента. При выявлении нарушений слуха каждый ребенок получит направление в РСНПМЦП для глубокой диагностики и принятия необходимых мер по развитию слуха и речи. Информация о новорождённых, которые прошли скрининг слуха, будет аккумулироваться и обрабатываться в созданном трекинг-центре при РСНПМЦП, отметили в фонде.

В рамках проекта в медучреждениях налажена онлайн-система для мониторинга и анализа проводимого скрининга. Специалисты из Германии провели тренинги и семинары для 19 врачей и 38 медсестёр. Проект рассчитан на год, потом им планируется охватить все родильные центры страны.