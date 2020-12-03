В результате пандемии COVID-19 в первом полугодии 2020 года в двух третях стран мира зарплата либо снизилась, либо замедлила рост, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

По мнению МОТ, в ближайшем будущем из-за кризиса тенденция к существенному снижению оплаты труда сохранится. В непропорционально высокой степени кризис сказывается на оплате труда женщин и низкооплачиваемых категорий работников, отмечается в докладе.

Хотя в трети стран, предоставивших МОТ данные, средняя зарплата «на первый взгляд выросла», на деле, как считают эксперты, это связано с тем, что значительное число низкооплачиваемых работников лишились там работы и перестали учитываться как лица наемного труда. В странах, где «для сохранения занятости были приняты решительные меры, последствием кризиса стало не столько массовое закрытие рабочих мест, сколько снижение заработной платы», говорится в докладе.

«Рост неравенства вследствие кризиса, связанного с пандемией COVID-19, грозит привести к усилению бедности и социально-экономической нестабильности разрушительных масштабов», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Авторы доклада полагают, что «установленный на адекватном уровне минимальный размер оплаты труда может оградить работников от недоплаты за их труд и помочь сократить масштабы неравенства». Для эффективности такой политики необходим «всеобъемлющий и всесторонний комплекс мер». В развивающихся странах и странах с формирующимся рынком более чёткое соблюдение норм подразумевает перевод людей из неформальной экономики в формальную, отмечают эксперты.