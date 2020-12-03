Последние несколько дней погода в стране радует любителей тепла. Днем термометр показывает все 8−12 градусов выше нуля. Но все хорошее быстро кончается. В выходные синоптики предвещают значительное похолодание, которое продержится в течении всей следующей недели. Специалисты «Узбекинвеста» подготовили несколько советов о том, как можно своими руками и без лишних затрат утеплить свой дом и себя.

Открыть шторы и жалюзи





Если окна дома выходят на солнечную сторону, то обязательно нужно открывать по утрам шторы и жалюзи. Нельзя упускать возможность прогреть дом бесплатной энергией солнечных лучей.

Плотно завесить окна ночью

Окна дома — это главный источник теплопотерь, даже если в доме установлены современные пластиковые окна. Если чувствуется, что из окон сильно дует и в дом проходит поток холодного воздуха, стоит закрывать их на ночь плотными шторами или даже старыми одеялами.

Заделать все щели

Если в окнах имеются сквозные щели, нужно обязательно их заделать.

В строительных магазинах имеется достаточно много разновидностей монтажных пен и специальных гелей, которыми можно убрать все щели в окнах буквально за 10−15 минут.

Побольше ковров





Ковер в доме — один из обязательных составляющих практически любого дома в стране. Он годится и для украшения дома, и для создания великолепных селфи. Но ковры также хорошо служат для утепления пола. Особенно для тех, кто живет на первом этаже многоэтажных комплексов или в частном доме.

Утеплить бойлер

Еще один способ — одеть бачок нагрева воды. Его можно завернуть как и специальными чехлами, которые можно найти в строительных магазинах, так и в старые куртки и одеяла. Это поможет сэкономить от 4% до 9% на нагреве воды.

Одеваться теплее





Расхаживать в холодную погоду по дому в шортах и футболке — не самая удачная идея. В зимнюю пору нужно утеплять не только свое жилище, но и себя любимого. Теплые носки, штаны с начесом и свитер помогут сохранить не только температуру, но и теплое и хорошее настроение.

Делиться теплом с близкими

Холод в квартире или доме — хороший повод сблизиться и поделиться теплом с родными и близкими. Например, сыграть в активные игры, выпить вместе чай за столом, посмотреть хороший фильм или обнять родных.

Бонусный совет от «Узбекинвеста»

Защитить дом от холодной погоды — несложно. Но как защитить его от других сюрпризов природы — ливня, сильного ветра или града? В этом поможет полис страхования домов и квартир от «Узбекинвеста».

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