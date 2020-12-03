Правительство Узбекистана 2 декабря приняло постановление об образовании негосударственного Цифрового университета Японии в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В вузе будут готовить кадры в области информационно-коммуникационных технологий, разработки программного обеспечения, управления информационными системами и компьютерными сетями, а также в областях экономики.

Обучение будет вестись на японском и узбекском языках на платно-контрактной основе. Размер контракта будет определяться учредителем вуза — компанией Digital Knowledge.

По направлению бакалавриата «инженер-программист» абитуриенты будут приниматься с 2020/2021 учебного года, по направлению «компьютерная графика» — со следующего учебного года.

Университет будет выделять ежегодно не менее 10 грантов на бесплатное обучение для детей с высоким показателем успеваемости, из семей, нуждающихся в социальной защите.

Выпускникам будет выдаваться диплом установленного образца Узбекистана и университетов Японии.

О планах по созданию Цифрового университета Японии стало известно в январе этого года. Сообщалось, что стоимость проекта, реализуемого японской Digital Knowledge, составит 5 млн долларов.