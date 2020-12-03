На первом этапе строительства проекта Seoul Mun были осуществлены работы, связанные с вертикальным укреплением разновысотных уровней дороги на южном побережье канала Бурджар. Для стабилизации и закрепления почвенных пластов была использована техника укрепления грунта посредством подпорных железобетонных свай. Установленные на максимально близком расстоянии, эти бетонные колонны буквально создают вертикальный каркас, предохраняя берег от оползней и размыва почвы. Если сложить все 505 подпорных свай, то общая длина составит 5192 м.

В настоящий момент продолжается анкеровка подпорных свай. Этот процесс необходим для равномерного распределения нагрузки и поддержания статического равновесия железобетонных свайных конструкций. С этой целью используются специальные анкерные крепления длинной 20 м, установленные под углом в 15 градусов. Общая длина установленных анкеров на данном этапе составляет более 7722 тысяч м.





Когда укрепленная вертикальная поверхность будет готова, ее заполнят специальным кирпичом, отштукатурят и подготовят к гидро- и термоизоляции. Толщина такой стены будет 600 мм. Именно она обеспечивает сейсмостойкость и выполняет функцию подпорной стены.

Параллельно специалисты ведут работы по подготовке фундамента, выполнена срезка грунта до проектной отметки, устанавливается дренажная система и канализация. Приступили к заливке фундаментных железобетонных свай глубиной 12 м и диаметром 65 см. Для фундаментных свайных конструкций используется бетон марки М450 и арматура Ат-500. Всего на южном побережье планируется установка 338 единиц железобетонных свай.





В строительстве проекта Seoul Mun использованы высококачественные и надежные материалы, более 3306 куб. м бетона, 352,57 тысяч тонн арматуры, буровое оборудование из Италии. В проекте задействованы международные специалисты в области инженерии, проектирования и строительства.

Ежедневно на строительной площадке работа ведется круглосуточно в две смены, используется более 10 единиц техники и работает более сотни специалистов.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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