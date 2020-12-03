Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) станет представитель ФРГ Хельга Шмид, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление действующего представителя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Раму.

Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет португалка Тереза Рибейру. Она сменит Арлема Дезира, занимавшего эту должность с июля 2017 года по июль 2020 года.

Итальянец Маттео Мекаччи возглавит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.