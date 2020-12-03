Только сейчас при покупке квартиры в ЖК Olmazor Business City действует акция. По ней каждый клиент может получить современную укомплектованную кухню в подарок.
Olmazor Business City — один из крупнейших жилых комплексов в столице. На территории более 23,5 га реализовано масштабное жилое и коммерческое пространство. Жилой комплекс представлен 28 многоэтажными жилыми домами, один из которых — 30-этажный небоскреб.
А тем, кто решился на покупку квартиры в масштабном ЖК, компания Bizning Uylar Development предоставляет рассрочку с комфортным сроком выплат и скидки до 28%.
Время акции ограничено.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.
Ориентир: перекресток Северный Алмазар.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.
Instagram: @bizninguylar
Facebook: fb.com/bizninguylar
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Сайт: bizninguylar.uz
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