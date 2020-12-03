В отношении блогера Абдуфатто (Отабека) Нуритдинова было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сам Facebook-активист у себя на странице 1 декабря.

По его словам, заместитель директора школы №25 Гульчехра Мирзаева подала заявление в отдел внутренних дел Андижана.

«Эта женщина оклеветала и обвинила детей в гомосексуализме. Из-за того, что я вступился за детей и назвал ее испорченной женщиной, против меня открыли уголовное дело», — написал он.

Абдуфатто Нуритдинов утверждает, что ему позвонили из ОВД Андижана и попросили прийти в 4-е отделение в связи с возбуждением уголовного дела.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено 20 ноября следственным отделом УКД ОВД Андижана по статье 140 (оскорбление) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Однако при принятии постановления о возбуждении уголовного дела не были полностью соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщение.

Согласно части 3 статьи 23 УПК (презумпция невиновности), постановление о возбуждении уголовного дело отменено.

В конце декабря прошлого года Абдуфатто Нуритдинов был арестован на 15 дней по обвинению в клевете. Блогер в своих публикациях писал о возможных коррупционных фактах в деятельности должностных лиц города Асака, хищениях и растрате бюджетных средств.