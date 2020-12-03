6 декабря пройдет второй Ташкентский международный марафон, который был запланирован на 22 марта, но в связи с пандемией коронавируса перенесен на декабрь.





В этом году участники могут выбрать одну из трех представленных дистанций:

42195 м — в офлайн-режиме;

21097,5 м — в офлайн-режиме;

3000 м — в онлайн-режиме.

Трасса марафона и полумарафона сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, которая является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics.

Лицензированная трасса второго Ташкентского международного марафона даст возможность спортсменам-легкоатлетам побороться за получение лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.





Общий призовой фонд в офлайн-режиме составляет 180 млн сумов. Все победители будут награждены медалями и памятными призами.

Прошедшие полную регистрацию получат пакет участника с индивидуальным номером, на котором установлен электронный чип. Благодаря этому время прохождения дистанции будет фиксироваться в онлайн-режиме и каждый участник сможет отследить свои результаты.

На марафонской дистанции установлены лимиты времени преодоления:

полной дистанции — 3 часа 15 минут;

половины дистанции — 1 час 30 минут.

Те участники, которые не смогут пробежать 21 км быстрее установленного лимита времени будут направлены на финиш полумарафона. Результаты будут внесены в итоговый протокол полумарафона.





Возраст участников — от 18 лет и старше. При получении пакета участника необходимо предоставить справку об отсутствии заболеваний, при которых противопоказан бег на длинные дистанции.

Стартовая точка забега расположена на улице Афросиаб, возле площадки Ледового дворца Humo Arena. Участники приглашаются к 10:00, а сам старт назначен на 11:00 по ташкентскому времени.

Ранее приобретенные участниками слоты на марафон 22 марта будут действительны и 6 декабря. В случае, если ранее зарегистрировавшийся не может принять участие в в декабре, его регистрация переносится на март 2021 года на третий Ташкентский международный марафон.





Информация о коротких дистанциях

Ранее приобретенные слоты на дистанции 1,5 км и 3 км (в офлайн-режиме) остаются действительными в марте 2021 года на третьем Ташкентском международном марафоне.

Желающие принять участие в зимних забегах на 1,5 км и 3 км могут пройти бесплатную регистрацию и участвовать в онлайн-забеге. Участие возможно в независимости от места пребывания.

Данное спортивное мероприятие организовано Федерацией легкой атлетики Узбекистана совместно с Федерацией триатлона Узбекистана при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, Национального Олимпийского комитета Узбекистана и Центрально-Азиатской ассоциации легкой атлетики.

Партнерами второго Ташкентского международного марафона являются:

Оргкомитетом совместно с правоохранительными органами будет обеспечен высокий уровень безопасности проведения марафона под полным контролем санитарной службы. Во время проведения мероприятия будут неукоснительно соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности для зрителей, участников, судей, волонтеров и технической группы.

Сайт: uzmarathon.uz

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