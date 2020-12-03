Ровно год назад — 3 декабря, в Международный день инвалидов, мы задавались вопросом: почему в Узбекистане людям с инвалидностью так сложно найти достойные рабочие места? Результаты прошлогодних исследований ООН в Узбекистане показали, что у людей с инвалидностью примерно в 4 раза меньше шансов трудоустроиться.

Лишь 7,1% мужчин и женщин с инвалидностью в возрасте 16−59 и 16−54 лет соответственно были официально трудоустроены в 2019 году. При этом в сельской местности были трудоустроены лишь 5,8% людей с инвалидностью. Женщины с инвалидностью находятся в более уязвимом положении по сравнению с мужчинами: 4,4% женщин против 8,9% мужчин были трудоустроены.

Одним из основных препятствий для трудоустройства людей с инвалидностью является дискриминирующая запись врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) в выдаваемой справке об инвалидности: «непригоден к работе», «нетрудоспособный» или «пригодный к работе в специально созданных условиях». Подобные записи противоречат статье 27 Конвенции ООН о правах инвалидов, обязывающей государства признавать права людей с инвалидностью на труд наравне с другими.

Инвалидность = нетрудоспособность?

В Узбекистане официально зарегистрировано более 630 тысяч людей с инвалидностью. По данным Министерства занятости и трудовых отношений, более 25% из них, или 162,2 тысячи человек, были признаны «способными выполнять определённые виды трудовой деятельности».

Данные Государственного налогового комитета по подоходному налогу населения, полученные посредством сравнения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), показали, что из 162,2 тысячи людей с инвалидностью, «признанных трудоспособными», официально трудоустроены лишь 21,1 тысячи. Это лишь около 6% всех зарегистрированных людей с инвалидностью трудоспособного возраста.

Озвученная министерством статистика опирается на административные данные ВТЭК о лицах, которые смогли пройти затяжной и бюрократический процесс освидетельствования и получить группу инвалидности. Учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается более 15% людей с инвалидностью и 80% из них живут в развивающихся странах, существующая статистика инвалидности в Узбекистане не соответствует действительности потому, что большинство детей и взрослых ещё не оформили инвалидность и не встали вовремя на учёт в органах ВТЭК.

«Трудоспособных лиц с инвалидностью намного больше, чем объявленные министерством 162,2 тысячи человек. Большинство людей с инвалидностью могут быть трудоустроены, если для них будут созданы доступные условия труда. Необходимо осуществлять отдельный учёт людей с инвалидностью с целью обеспечения их занятости и систематического мониторинга, а также защиты и поддержки их трудовых прав», — считает председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков.

Предубеждение врачебно-трудовой экспертной комиссии и общества в целом по отношению к способностям людей с инвалидностью делает их «нетрудоспособными» и «непригодными». Иными словами, проблема не в функциональных ограничениях организма, а в отношенческих и инфраструктурных барьерах — открытой дискриминации со стороны работодателей и недоступности рабочих мест.

Неэффективное квотирование рабочих мест

Статья 25 закона «О социальной защищённости инвалидов» обязывает государственные учреждения и частные предприятия, где трудоустроены не менее 20 человек, бронировать не менее 3% рабочих мест для людей с инвалидностью. Такая квота также предусмотрена в статье 43 нового закона «О правах лиц с инвалидностью», вступающего в силу после 15 января 2021 года.

Однако существующее 3-процентное квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью уже давно показало свою неэффективность из-за отсутствия чёткого механизма мониторинга за реализацией квоты.

Фонд поддержки лиц с инвалидностью, созданный при Минздраве в марте 2018 года, должен был заниматься контролем и сбором штрафов за несоблюдение квоты, однако до сих пор неясно, как выполняется данная работа.

Отсутствует отдельный электронный реестр вакансий, созданных по 3-процентной квоте трудоустройства людей с инвалидностью, что также осложняет мониторинг реализации данной обязательной квоты, за неисполнение которой предусмотрена административная ответственность. В национальной базе вакансий Министерства занятости и трудовых отношений раздел «Квотируемые рабочие места» находится на стадии разработки.

Работодатели не знают о льготах и преференциях

Несмотря на наличие ряда льгот и преференций для поощрения инклюзивного трудоустройства, многие работодатели недостаточно хорошо осведомлены о них.

Статья 337 Налогового кодекса предусматривает для юридических лиц уменьшение налоговой ставки на 1% на каждый процент трудоустроенных лиц с инвалидностью свыше нормы в 3% квоты.

Более того, с 1 августа 2018 года действуют отдельные льготы для субъектов предпринимательства, у которых не менее 30% персонала, работающих по трудовому договору, составляют лица с инвалидностью, одинокие лица, на иждивении которых находятся дети, не достигшие 16 лет, или дети с инвалидностью, а также другие уязвимые слои населения.

Исследование ПРООН, основанное на углубленном интервью работодателей, показало, что менее 10% всех опрошенных работодателей были осведомлены о таких возможностях. Низкая осведомлённость о льготах и преференциях, предоставляемых при приёме на работу лиц с инвалидностью, может являться следствием неадекватной разъяснительной работы Торгово-промышленной палаты и других заинтересованных ННО, а также самого Министерства занятости и трудовых отношений. Эту разъяснительную работу необходимо проводить согласно постановлению президента №ПП-3782 от 11 июня 2018 года.

Кто платит за приспособление рабочего места?

Приспособление рабочих мест для людей с инвалидностью на открытом рынке труда может повлечь за собой дополнительные расходы, особенно для малого и среднего бизнеса. Создание разумных приспособлений и адаптация рабочего места под их нужды и потребности оплачивается работодателем, что может являться ещё одним барьером для их трудоустройства.

В связи с этим Министерство занятости и трудовых отношений заявило о готовности рассмотреть выделение работодателям субсидий на создание доступной физической среды для трудоустраиваемых людей с инвалидностью, а также выделение субсидии на заработную плату людей с инвалидностью, принятых сверх 3-процентной квоты в течение 12 месяцев.

Низкий уровень образования и профессиональной подготовки

Кроме проблем с доступом к трудоустройству, люди с инвалидностью сталкиваются с барьерами при получении образования и профессиональной подготовки. По данным Министерства занятости и трудовых отношений лишь 9200 челочек с инвалидностью, признанных трудоспособным, имеют высшее образование и 25275 имеют среднее специальное образование. Остальные не имеют образования вообще или имеют только среднее образование.

В июле этого года министерство заявило о своём намерении отремонтировать и переоборудовать 30 профессионально-технических учебных заведений, переданных в систему Минтруда, в целях профессиональной подготовки людей с инвалидностью. В 2021—2025 годах в этих учебных центрах планируется профессиональное обучение и переподготовка 1000 людей с инвалидностью.

Удар пандемии по неформальному сектору

В недавно опубликованном консультационном листке Международная организация труда отметила, что многие люди с инвалидностью и до пандемии подвергались значительной изоляции и дискриминации на рынке труда. Ухудшающееся общее социально-экономическое положение в стране может подвергнуть их ещё большим трудностям. Жёсткие карантинные меры также создали перед ними дополнительные трудности.

Существующие барьеры в формальном секторе заставляют людей с инвалидностью уходить в теневую занятость. Более того, в связи с тем, что I и II группа инвалидности предполагает получение социальных пособий, лица с инвалидностью обычно боятся лишиться выплат по инвалидности при их трудоустройстве. В результате многие трудоспособные люди с инвалидностью соглашаются с ярлыком «нетрудоспособности» и предпочитают подрабатывать в неформальном секторе как, например, большинство мужчин с инвалидностью по слуху, неформально работающих в качестве «парковщиков» на автостоянках столицы.

По данным МОТ, в условиях пандемии COVID-19 именно занятость людей с инвалидностью в неформальном секторе намного повышает риск инфицирования и делает их более уязвимыми и в плане здоровья, и финансового положения.

Почему не работают обещанные госзаказы?

Постановление президента №ПП-4423 от 23 августа 2019 года предусматривает ряд мер в целях стимулирования предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, трудоустраивающих людей с инвалидностью.

Среди таких мер — предоставление государственным заказчикам квот «на приобретение товаров (работ, услуг) у юридических лиц, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, в общей численности которых лица с инвалидностью составляют не менее 50% и фонд оплаты труда лиц с инвалидностью составляет не менее 50% от общего фонда оплаты труда».





Перечень квот, утверждённый общественными объединениями лиц с инвалидностью по согласованию с Министерством финансов 27 ноября 2019 года.

Исполнение законодательства о закупе государством продукции, производимой объединениями лиц с инвалидностью, стало бы хорошей мерой их господдержки в период пандемии и послужило бы эффективным механизмом содействия их трудоустройству. Однако подобные предприятия сталкивались с трудностями в реализации своей продукции.

Дочернее предприятие Abdujabbor Servis turlari при Республиканском обществе инвалидов Узбекистана было организовано Джабборкулом Эшназаровым, имеющим I группу инвалидности, благодаря государственному льготному кредиту. Используя труд пяти работников с инвалидностью, предприятие производит средства для мытья посуды, окон, жидкое мыло, гели для душа, шампуни, стиральный порошок и другие средства гигиены.

Джабборкул Эшназаров не смог реализовать продукцию своего предприятия Abdujabbor Servis turlari.

«Проблема заключается в том, что Министерство финансов определило квоты для общественных объединений инвалидов, однако по неизвестным причинам государственные организации не заключают договора с нашими предприятиями. Продукция, которую выпускает дочернее предприятие Общества инвалидов, является крайне необходимой во время пандемии — это моющие средства», — рассказал Ойбек Исаков.

Кризис специализированных предприятий

В октябре этого года на популярном YouTube канале Sirojiddin Media появился видеорепортаж с названием «Почему незрячие недовольны руководителями». В видео незрячие работники учебно-производственного предприятия «Щётка» при Обществе слепых в Ташкенте жалуются на крайне низкие зарплаты и безработицу.

Выяснилось, что за свой тяжёлый ручной труд в специализированном цехе по производству щёток для хлопковой промышленности они получают зарплату в размере 435 тысяч сумов. Как говорит один из работников на видео, даже эту мизерную зарплату они не получают с марта этого года.

Незрячие работники предприятия рассказывают, что их щёточная фабрика находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на то, что директор ранее привлёк льготный кредит в размере 5 млрд сумов. Более того, в этом году предприятие Общества слепых получило ещё один кредит в 14 млрд сумов на производство минеральных напитков.

По словам самих работников, все эти кредиты изначально привлекались с целью создания рабочих мест для членов Общества слепых Узбекистана. Тем не менее, как видно из видеорепортажа, полученные кредиты не используются во благо людей с инвалидностью по зрению.

Безработные люди с инвалидностью по зрению несколько раз писали жалобы в Министерство занятости и трудовых отношений и правоохранительные органы. На обращения ведомства отвечают им, что у них есть пенсия по инвалидности и что они считаются нетрудоспособными. Но как можно прожить на пособие по инвалидности с детства в размере 513350 сумов в месяц?

«У них же есть пенсия, зачем им работать?»

Как выясняется, инвестор из России Хайрулло Каюмжонов привлёк льготный кредит в размере 5 млрд сумов на баланс Общества слепых Узбекистана и наладил производство женской верхней одежды по турецко-китайским технологиям с мая 2019 года.

Телеканал «Узбекистан 24» показал видеосюжет журналиста Гулчехры Мирзаевой об этом новом производстве, сообщив, что в ткацком цехе трудоустроено 90 человек, из которых 70 — люди с инвалидностью.

Интересен тот факт, в новом ткацком цехе работники в основном без инвалидности получают зарплату около 2 млн сумов. По словам одной из сотрудниц, в цехе трудятся всего 35 работников. На утверждение видеоблогера, что незрячие работники щёточного цеха получают очень низкую зарплату, она коротко ответила:

«Они же получают пенсию (по инвалидности — ред.) от государства, и это покрывает их расходы. Это дополнительная работа для них. Они на самом деле нетрудоспособные люди и стоят на учёте, если вы знаете. Всё равно они не смогут работать, как здоровые люди, и получать полную зарплату».

Несколько незрячих работников нового ткацкого цеха работают в отделе упаковки женской одежды и получают зарплату 840 тысяч сумов.

Новый кредит на сумму 14 млрд сумов был действительно получен Обществом слепых для производства минеральных напитков. Тот же российский инвестор обещал, что на этом предприятии будет создано 115 рабочих мест, из которых 80% будут для людей с инвалидностью.

Как поддержать инклюзивное трудоустройство?

Какие действия может предпринять наше государство в социальном партнёрстве с представителями гражданского общества в подобной кризисной ситуации? В условиях, когда люди с инвалидностью оказались наиболее уязвимыми к социально-экономическому шоку от пандемии, необходимо принять срочные меры для оказания им содействия в сфере инклюзивного трудоустройства и необходимой финансовой поддержки.

В первую очередь, необходимо обеспечить имплементацию национального законодательства в сфере трудоустройства людей с инвалидностью посредством мониторинга за резервированием минимального количества рабочих мест, проведения широкой информационной кампании о льготах и преференциях инклюзивного трудоустройства совместно с общественными объединениями людей с инвалидностью.

Во-вторых, необходимо увеличить существующие социальные пособия по инвалидности, чтобы они соответствовали минимальному уровню жизни. Дискриминирующая запись в справке об инвалидности от ВТЭК должна быть пересмотрена с учетом способностей людей с различными формами инвалидности к трудовой деятельности.

Во многих случаях людей с инвалидностью не включают в «железную тетрадь» и другие списки социально-уязвимых слоев населения потому, что они получают пособия по инвалидности и в глазах представителей махаллинских комитетов и других должностных лиц являются «нетрудоспособными».

На самом деле люди с инвалидностью могут быть самозаняты в неформальном секторе, и их труд часто не защищён государством. Поэтому, необходимо предоставить финансовую компенсацию самозанятым людям с инвалидностью, у которых снизился доход за время пандемии и двух карантинов. Также необходимо убедиться в том, что программы содействия занятости включают девушек и женщин с инвалидностью и учитывают гендерные аспекты.

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