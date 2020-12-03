В честь Международного дня людей с инвалидностью «Газета.uz» публикует историю, подготовленную Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане, о 8-летнем Ахмаджоне Офокове с синдромом Дауна. Он ходит в обычную школу, с энтузиазмом посещает занятия каждый день, легко заводит друзей и обладает огромным обаянием.

Международный день людей с инвалидностью отмечается 3 октября с 1992 года. Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания к их проблемам. В этом году дата отмечается под девизом «Строить снова лучше: к инклюзивному, доступному и устойчивому миру после COVID-19 с помощью лиц с ограниченными возможностями, для людей с ограниченными возможностями и вместе с ними».





У восьмилетнего Ахмаджона синдром Дауна. Он ученик первого класса школы №284 Сергелийского района города Ташкента. Ахмаджон показывает всему миру, что инвалидность — это не ограничение, и с радостью общается со своими сверстниками и учителями.

В классе Ахмаджон всё делает сам. Он любит рисовать, читать и считать.

Фото: Евгений Сорочин / ЮНИСЕФ

Его учительница Раъно Шамситдинова говорит, что Ахмаджон очень ласковый и добродушный мальчик. Он легко общается с другими детьми. Одноклассники тоже любят с ним разговаривать, поэтому он никогда не бывает один. Ахмаджон всегда поступает честно.

Фото: Евгений Сорочин / ЮНИСЕФ

«Не отрицаю, что у него наблюдается дефект речи, но мы не делаем снисхождений, относимся к нему так же, как и к другим ученикам. Ахмаджон выполняет всё, что нужно, наравне со всеми. Всегда соблюдает правила школы».

Фото: Евгений Сорочин / ЮНИСЕФ

В этом году у него появились новые друзья в школе. Муфасира, Мадина, Бобур и Улугбек после выполнения своих уроков помогают Ахмаджону писать и делают задания вместе. Если они видят, что друг нуждается в поддержке и помощи, то сами прибегают. Мадина просится сесть с Ахмаджоном за одну парту.

Любимое занятие мальчика — собирать конструкции из деталей LEGO. При строительстве зданий в ход идут все подручные средства.

Фото: Евгений Сорочин / ЮНИСЕФ

На вопрос, кого Ахмаджон любит больше всех, он незамедлительно указал на себя, затем на маму и папу, сестру. Его друг Бобур также попал в этот список.

Восьмилетний мальчик, раскинув руки в стороны, как крылья самолёта, говорит, что в будущем хочет стать лётчиком.

Фото: Евгений Сорочин / ЮНИСЕФ