На днях в Telegram-канале Insider.uz появилось сообщение, что в Алмалыке у филиала приюта для бездомных животных «Хаёт», основанного Иродой Маткаримовой, пытаются отобрать земельный участок без предоставления альтернативы.

В апреле Общество по спасению бездомных животных обратилось к Усмону Рахимову, который тогда возглавлял Алмалык, с просьбой выделить участок неплодородной земли за чертой города для строительства филиала приюта «Хаёт». Глава Алмалыка 1 мая вынес решение о выделении 1 га земли на территории махалли «Зарбулак» под строительство приюта (копии этого и других документов есть у редакции). После этого зоозащитники оформили кадастровый паспорт, а также договоры с водо- и электроснабжающим предприятиями и службой санэпидблагополучия.

В октябре на должность хокима Алмалыка был назначен Кобил Хамдамов. Вскоре после этого, 6 ноября, зоозащитники получили письмо с решением нового хокима о признании недействительным решения предшественника о выделении земли. Это объяснялось тем, что участок, который отвели приюту, «находится в перспективе развития» Алмалыкского горно-металлургического комбината. Как оказалось, решение уже бывшего хокима Усмона Рахимова было опротестовано городской прокуратурой 27 августа.

Зоозащитники обратились за разъяснением в прокуратуру, где им сообщили, что не опротестовывали решение бывшего хокима, и посоветовали обратиться в АГМК. Представители комбината заявили, что не выдавали разрешения на выделение земли. В канцелярии предприятия нашлось письмо с отказом в предоставлении приюту этого участка за подписью и.о. первого заместителя главы АГМК. Отметим, что волонтёры направляли обращение в городскую администрацию 17 апреля, а руководству АГКМ — ещё позже, тем не менее отказ комбината в выделении земли датирован 14 апреля, а кроме того напечатан не на гербовом бланке и не заверен печатью.

Telegram-канал газеты «Алмалыкский рабочий» 2 декабря опубликовал ответ пресс-службы хокимията Алмалыка по этому поводу: «Представители хокимията обращались с письмом по поводу получения земли под приют к АГМК один раз и ответное письмо с отказом от 14 апреля — это ответ на поступившее от заместителя хокима обращение, как указано в начале письма, „ответ на обращение №04−6/447от 19.03.2020 года“».

В связи с общественным резонансом хоким Кобил Хамдамов 3 декабря провёл встречу с волонтёрами, на которой предложил им взамен 1 га земли в микрорайоне, который находится в Пскентском районе, но состоит на балансе Алмалыка. Участок может быть предоставлен во временное пользование на 55 лет и без права возводить капитальные строения. Об этом хоким говорит на видео, снятом зоозащитниками во время встречи.

Координатор филиала приюта Севиль Абдулаева сообщила «Газете.uz», что городская администрация пообещала компенсировать затраты, которые понесли волонтёры в ходе строительно-монтажных работ на прежнем участке.

Волонтёры вернулись к началу: им предстоит вновь собирать документы и делать кадастровый паспорт, перевозить вольеры и животных.