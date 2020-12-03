Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался 2 декабря в возрасте 94 лет в окружении семьи, сообщила Le Figaro. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

В середине ноября д’Эстена госпитализировали по причине «сердечной недостаточности», но выписали спустя несколько дней. В сентябре попадал в больницу из-за легкой инфекции легких.

Валери Жискар д’Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 годы. Он возглавил страну в 48 лет, став самым молодым главой республики. Во время его президентства во Франции была отменена политическая цензура в кино, легализованы аборты и упрощена процедура развода, а избирательный возраст понижен с 21 года до 18 лет. Он инициировал встречу лидеров пяти промышленно развитых стран (США, Япония, ФРГ, Англия и Франция), в дальнейшем группа расширилась за счет Италии и Канады, став «Большой семеркой». Он также инициировал создание Европейской валютной системы (ЕВС) и общей европейской расчетной единицы.