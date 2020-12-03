Банк «Асака» представил финансовые показатели своей деятельности на 1 ноября.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистый процентный доход вырос на 45,1% и составил 2,465 трлн сумов.

Чистый комиссионный доход вырос на 101,4%, до 1,362 трлн сумов.

По итогам 10 месяцев сохраняется позитивная динамика отношения расходов к доходам: 93,4% против 96,1% в 2019 году.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев составила 297,4 млрд сумов.

За 10 месяцев банк «Асака» получил чистую прибыль 252,2 млрд сумов. При этом эффективная налоговая ставка составила 17,9%.

С начала 2020 года активы банка уменьшились на 2,6% до 39,982 трлн сумов.

Сотрудники банка выдали корпоративным клиентам кредитов на сумму 4,961 трлн сумов за 10 месяцев. Это менее 622,1 млрд сумов, что на 11% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Розничные клиенты получили кредитов на 1,854 трлн сумов, что на 21,4% меньше, чем за прошлый год.

Остаток кредитного портфеля составил 32,121 трлн сумов.

Общий капитал увеличился на 300,2 млрд сумов и составил 6,338 трлн сумов.

На правах рекламы.